Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính trong lĩnh vực kinh doanh dược, sản xuất mỹ phẩm

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), điều kiện liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Y tế năm 2025.

Theo đó, Quyết định phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa quy định về TTHC trong 5 lĩnh vực: kinh doanh hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng y tế; kinh doanh dược; sản xuất mỹ phẩm; kinh doanh dịch vụ cai nghiện ma túy tự nguyện, cai nghiện thuốc lá, điều trị HIV/AIDS, chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em; kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế.

Các doanh nghiệp kinh doanh lĩnh vực dược, thiết bị y tế sẽ được cắt giảm, đơn giản nhiều thủ tục hành chính. Ảnh minh họa/Nguồn: tapchikinhtetaichinh.vn

Quyết định cũng phê duyệt cắt giảm, đơn giản hóa quy định về điều kiện kinh doanh đối với 2 lĩnh vực: kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ và kinh doanh thiết bị y tế.

Bộ Y tế và các bộ, ngành có liên quan trong phạm vi thẩm quyền triển khai thực hiện các nội dung và lộ trình thực hiện tại Phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy định, TTHC tại các văn bản quy phạm pháp luật hoặc áp dụng hình thức 1 văn bản sửa đổi nhiều văn bản theo trình tự, thủ tục rút gọn để thực thi phương án cắt giảm, đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.