Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Doanh nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Gia Lai: Tập huấn phát triển thương hiệu nông sản trên thị trường quốc tế

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
VŨ THẢO VŨ THẢO
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 14-11, tại phường Pleiku, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Miền Trung-Tây Nguyên tổ chức tập huấn đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu nông sản tỉnh Gia Lai trên thị trường quốc tế.

Tham gia tập huấn có khoảng 100 học viên là đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị; các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản xuất khẩu.

quang-canh-lop-tap-huan-141125.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Vũ Thảo

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe chuyên gia đến từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Miền Trung-Tây Nguyên truyền tải, chia sẻ kiến thức liên quan đến nhiều nội dung quan trọng như: Tình hình sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu nông sản của Việt Nam hiện nay; xu hướng tiêu dùng nông sản tại các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc... và những rào cản kỹ thuật cần lưu ý.

Bên cạnh đó, chương trình còn tập trung vào việc xây dựng kỹ năng xúc tiến thương mại; tư duy tiếp cận thị trường quốc tế, đàm phán giới thiệu sản phẩm, chuẩn bị hồ sơ xúc tiến thương mại chuyên nghiệp; cùng các chiến lược xây dựng, quảng bá thương hiệu nông sản gắn với công nghệ số và phát triển bền vững, hướng tới xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

Thông qua chương trình tập huấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cán bộ quản lý được trang bị thêm hệ thống kiến thức, cùng những kỹ năng thực tiễn quan trọng trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các chủ thể, giúp họ chủ động hơn trong việc tiếp cận thị trường, ứng dụng các phương thức tiếp thị hiện đại và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp với xu hướng, từng bước khẳng định thương hiệu nông sản Gia Lai trên thị trường quốc tế.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

E-magazine Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

Emagazine

(GLO)-Giữa hơi ấm của đất và lửa, chị Đỗ Thị Thanh Vân-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông), đang thổi sức sống mới vào nghề gốm truyền thống. Với chị, làm gốm không chỉ là khởi nghiệp, mà còn là cách gìn giữ bản sắc quê hương bằng tinh thần “xanh” và sáng tạo.

Đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến - Diêm Vân được đổ cấp phối đá dăm. Ảnh: T.Sỹ

Tiến độ dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân: Nhiều kết quả tích cực

Doanh nghiệp

(GLO)- Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chủ đầu tư và các nhà thầu, đến nay đã có 10/13,5 km của Dự án tuyến đường ven biển, đoạn Cát Tiến-Diêm Vân, được đổ cấp phối đá dăm. Tỷ lệ giải ngân vốn đạt gần 86% tổng vốn tỉnh phân bổ cho dự án trong năm 2025.

Công nhân trực ca đêm theo dõi hoạt động của các thiết bị tại Nhà máy Thủy điện An Khê. Ảnh: Văn Cường

Chủ động phòng-chống thiên tai, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường và an toàn hạ du

Doanh nghiệp

(GLO)- Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, mưa bão cực đoan xảy ra nhiều hơn, Công ty Thủy điện An Khê-Ka Nak luôn xác định công tác phòng-chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ môi trường cũng như điều tiết cắt giảm lũ hạ du là nhiệm vụ trọng tâm.

Những nữ tướng trên thương trường

Những nữ tướng trên thương trường

Thời sự - Bình luận

Không quá ồn ào nhưng các nữ doanh nhân VN thực sự là các nữ tướng trên thương trường. Thành tựu của họ không chỉ phát triển doanh nghiệp mà còn thay đổi cục diện thị trường, đóng góp không nhỏ vào tăng trưởng kinh tế đất nước.

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tạo đột phá thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Doanh nghiệp

(GLO)- Xác định công nghiệp là 1 trong 3 trụ cột tăng trưởng của nền kinh tế, tỉnh Gia Lai đang tập trung tháo gỡ những vướng mắc, điểm nghẽn về hạ tầng, đất đai và thủ tục đầu tư, hướng đến tạo đột phá mới trong thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp.

Ông Thái Như Hiệp-Tổng Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hiệp nhận Giải thưởng Doanh nhân xuất sắc châu Á-Thái Bình Dương. Ảnh: DNCC

Khát vọng xây dựng thương hiệu giá trị

Doanh nghiệp

(GLO)- Những năm qua, cộng đồng doanh nghiệp (DN) tỉnh Gia Lai luôn nỗ lực phát triển với khát vọng xây dựng những thương hiệu thật, giá trị thật, coi đó không chỉ là đích đến về lợi nhuận, mà còn là lời cam kết về niềm tin, trách nhiệm xã hội.

Vĩnh Hiệp Gia Lai vinh dự nhận “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

Vĩnh Hiệp Gia Lai đạt "cú đúp" giải thưởng tại APEA 2025

Doanh nghiệp

(GLO)- Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (tỉnh Gia Lai) và ông Thái Như Hiệp-Chủ tịch Hội đồng Thành viên kiêm Tổng Giám đốc Công ty được vinh danh tại Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) 2025 với “cú đúp” giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc châu Á và Doanh nhân xuất sắc châu Á.

null