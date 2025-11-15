Gia Lai: Tập huấn phát triển thương hiệu nông sản trên thị trường quốc tế

(GLO)- Sáng 14-11, tại phường Pleiku, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Miền Trung-Tây Nguyên tổ chức tập huấn đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thương hiệu nông sản tỉnh Gia Lai trên thị trường quốc tế.

Tham gia tập huấn có khoảng 100 học viên là đại diện các sở, ngành, địa phương, đơn vị; các hiệp hội, ngành hàng, doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất, chế biến, kinh doanh nông sản xuất khẩu.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Vũ Thảo

Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe chuyên gia đến từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Miền Trung-Tây Nguyên truyền tải, chia sẻ kiến thức liên quan đến nhiều nội dung quan trọng như: Tình hình sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu nông sản của Việt Nam hiện nay; xu hướng tiêu dùng nông sản tại các thị trường lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Quốc... và những rào cản kỹ thuật cần lưu ý.

Bên cạnh đó, chương trình còn tập trung vào việc xây dựng kỹ năng xúc tiến thương mại; tư duy tiếp cận thị trường quốc tế, đàm phán giới thiệu sản phẩm, chuẩn bị hồ sơ xúc tiến thương mại chuyên nghiệp; cùng các chiến lược xây dựng, quảng bá thương hiệu nông sản gắn với công nghệ số và phát triển bền vững, hướng tới xuất khẩu trên địa bàn tỉnh.

Thông qua chương trình tập huấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã và cán bộ quản lý được trang bị thêm hệ thống kiến thức, cùng những kỹ năng thực tiễn quan trọng trong hoạt động xúc tiến thương mại.

Qua đó, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các chủ thể, giúp họ chủ động hơn trong việc tiếp cận thị trường, ứng dụng các phương thức tiếp thị hiện đại và xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm phù hợp với xu hướng, từng bước khẳng định thương hiệu nông sản Gia Lai trên thị trường quốc tế.