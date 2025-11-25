Gia Lai mời gọi đầu tư dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu

(GLO)- Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 186/TB-STC mời các nhà đầu tư quan tâm đối với Dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu (giai đoạn 1) tại địa bàn các xã, phường: Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước Đông, Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu (giai đoạn 1) đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4467/QĐ-UBND ngày 3-11-2025.

Nhà máy công suất thiết kế 750 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 2,8 tỷ kWh/năm với tổng vốn đầu tư hơn 48.372 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 33,18 tỷ đồng và chi phí thực hiện dự án khoảng 48.339 đồng. Diện tích triển khai dự án là 49,62 ha, trong đó có hơn 32 ha diện tích mặt nước (khu vực biển) sử dụng có thời hạn và 17,61 ha diện tích mặt đất sử dụng có thời hạn.

Một dự án điện gió ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: Tiến sỹ

Mục tiêu của dự án là cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải điện.

Dự án đi vào hoạt động ổn định sẽ đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, giải quyết việc làm cho người dân; đồng thời, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần giúp tỉnh Gia Lai đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong thời gian tới.

Các nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.