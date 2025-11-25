Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai mời gọi đầu tư dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu

T.SỸ
(GLO)- Sở Tài chính tỉnh Gia Lai vừa có Thông báo số 186/TB-STC mời các nhà đầu tư quan tâm đối với Dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu (giai đoạn 1) tại địa bàn các xã, phường: Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Bắc, Phù Mỹ Tây, Bình Dương, Ngô Mây, Cát Tiến, Tuy Phước Đông, Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Dự án nhà máy điện gió Hòn Trâu (giai đoạn 1) đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tại Quyết định số 4467/QĐ-UBND ngày 3-11-2025.

Nhà máy công suất thiết kế 750 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 2,8 tỷ kWh/năm với tổng vốn đầu tư hơn 48.372 tỷ đồng, bao gồm chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 33,18 tỷ đồng và chi phí thực hiện dự án khoảng 48.339 đồng. Diện tích triển khai dự án là 49,62 ha, trong đó có hơn 32 ha diện tích mặt nước (khu vực biển) sử dụng có thời hạn và 17,61 ha diện tích mặt đất sử dụng có thời hạn.

Một dự án điện gió ở tỉnh Gia Lai. Ảnh: Tiến sỹ

Mục tiêu của dự án là cung cấp sản lượng điện sạch từ nguồn năng lượng tái tạo cho hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đảm bảo nguồn điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh, giảm tổn thất điện năng trong hệ thống truyền tải điện.

Dự án đi vào hoạt động ổn định sẽ đóng góp nguồn thu ngân sách cho địa phương, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn, giải quyết việc làm cho người dân; đồng thời, gia tăng giá trị sản xuất công nghiệp, góp phần giúp tỉnh Gia Lai đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong thời gian tới.

Các nhà đầu tư quan tâm, có nhu cầu đăng ký thực hiện dự án phải thực hiện các thủ tục để được cấp chứng thư số và nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Bình Định luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tập đoàn PNE triển khai Dự án điện gió Hòn Trâu

Bình Định luôn ủng hộ và đồng hành cùng Tập đoàn PNE triển khai Dự án điện gió Hòn Trâu

(BĐ) - Đó là khẳng định của đồng chí Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy tại buổi tiếp và làm việc với các thành viên Tập đoàn PNE (CHLB Đức), gồm các ông: Heiko Wuttke, Chủ tịch Tập đoàn; Thorsten Fastenau - Phó Chủ tịch điều hành, Giám đốc phụ trách Điện gió ngoài khơi; Hoyke Schulz, Giám đốc Vùng - Điện gió ngoài khơi và bà Bùi Thu Thủy, Giám đốc Dự án - Thương mại.

Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đang là định hướng chiến lược của tỉnh Gia Lai.

Khu công nghiệp Trà Đa hướng đến mục tiêu công nghiệp xanh

Net Zero

(GLO)- Phát triển công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường đang là định hướng chiến lược của tỉnh Gia Lai. Tại Khu công nghiệp Trà Đa, mục tiêu này được thực hiện bằng công nghệ sản xuất sạch, hệ thống xử lý nước thải tập trung, ý thức môi trường của doanh nghiệp hướng tới sản xuất xanh, bền vững.

Giám đốc PJICO Bình Định Nguyễn Hướng Nam (đầu tiên bên trái) báo cáo với Thủ tướng về việc tham gia công tác khắc phục hậu quả cơn bão số 13, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng tham gia bảo hiểm. Ảnh: T.SỸ

PJICO Bình Định đảm bảo quyền lợi cho khách hàng

Kinh tế

(GLO)- Thể hiện tinh thần trách nhiệm cao đối với khách hàng bị thiệt hại do cơn bão số 13 gây ra, Công ty Bảo hiểm PJICO Bình Định (PJICO Bình Định) đã triển khai nhanh công tác giám định mức độ thiệt hại tại hiện trường, làm cơ sở để chi trả tiền bảo hiểm, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng.

Giao diện nền tảng trực tuyến Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam.

Ra mắt Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam

Net Zero

(GLO)- Bộ Công Thương vừa ra mắt Cộng đồng hiệu quả năng lượng Việt Nam. Đây là nền tảng trực tuyến chuyên biệt được thiết kế để kết nối cộng đồng các cá nhân, tổ chức, chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và lan tỏa các công nghệ, giải pháp, mô hình sáng tạo trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng.

Hội nghị “Nâng cao kỹ năng phân loại mã số hàng hóa xuất nhập khẩu (mã HS) và tận dụng ưu đãi thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA)”

Gia Lai: Nâng cao kỹ năng phân loại mã hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp

Kinh tế

(GLO)- Ngày 18-11, Sở Công Thương tỉnh Gia Lai phối hợp với Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chi nhánh Miền Trung - Tây Nguyên tổ chức hội nghị “Nâng cao kỹ năng phân loại mã số hàng hóa xuất nhập khẩu (mã HS) và tận dụng ưu đãi thuế quan trong các Hiệp định thương mại tự do (FTA)”. 

