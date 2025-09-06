Đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội: Bối cảnh mới, cơ hội mới

(GLO)- Trong bối cảnh cả nước đang nỗ lực triển khai Đề án “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng có thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030” của Chính phủ, tỉnh Gia Lai được giao hoàn thành 16.600 căn hộ.

Đây vừa là thách thức không nhỏ, vừa là cơ hội để địa phương đẩy mạnh chính sách an sinh xã hội, cải thiện điều kiện sống của người dân.

Theo Sở Xây dựng, toàn tỉnh đã triển khai 20 dự án nhà ở xã hội (NƠXH) với hơn 12.000 căn. Trong đó, đã hoàn thành 7 dự án và 3 dự án đã hoàn thành một phần (4.427 căn), hiện đang thi công 6 dự án (5.615 căn), chuẩn bị khởi công 4 dự án (1.965 căn); đồng thời, đang lựa chọn nhà đầu tư cho 6 dự án (6.527 căn).

“Chạy đua” tiến độ

Riêng năm 2025, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu hoàn thành 742 căn hộ, đồng thời phấn đấu hoàn thành phần thô khoảng 1.500 căn vào cuối năm. Lũy kế từ năm 2021 đến hết 2025, tỉnh sẽ hoàn thành 5.169 căn trên tổng chỉ tiêu 16.600 căn, đạt hơn 31% kế hoạch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế (thứ 4 từ trái sang) kiểm tra hiện trường triển khai dự án nhà ở xã hội Lamer 2. Ảnh: H.T

Đáng chú ý, mục tiêu hoàn thành 742 căn hộ NƠXH tập trung vào 3 dự án: NƠXH Nhơn Phú 2, Khu thiết chế công đoàn tại Long Vân (phường Quy Nhơn Bắc) và NƠXH Tân Đại Minh 2 (Lamer 2) tại phường Quy Nhơn Nam.

Đầu tư trên diện tích 3,8 ha, dự án NƠXH Nhơn Phú 2 gồm 4 tòa nhà (CTA1, CTA2, CTA3, CTA 4) với 714 căn hộ. 2 tòa CTA3 và CTA4 (357 căn) đang hoàn thiện khâu cuối cùng là ốp lát nền nhà để chuẩn bị bàn giao; tòa CTA1 cũng đã cất nóc, còn tòa CTA2 sẽ cất nóc vào tháng 11.2025.

“Chúng tôi đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng cũng như hiệu quả theo cam kết với UBND tỉnh. Trong đó, đảm bảo việc hoàn thành, bàn giao sử dụng 2 tòa nhà CTA3, CTA4 vào cuối năm 2025 và hoàn thành 2 tòa nhà còn lại vào quý I/2026”, ông Mai Thế Cường, Chỉ huy trưởng dự án NƠXH Nhơn Phú 2 khẳng định.

Với dự án Nhà ở thuộc quy hoạch Khu thiết chế công đoàn tỉnh Bình Định (gồm 4 tòa nhà 15 tầng, quy mô 1.458 căn hộ, tổng vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng), đến nay tòa CT1 (378 căn) đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng. Ông Trương Đại Quý, Trưởng Ban Quản lý dự án, cho biết: Tòa CT2 (378 căn) khởi công ngày 1.6.2025 đang được đẩy nhanh tiến độ đảm bảo bàn giao tháng 8.2026. Trong quý III/2025 này, chúng tôi sẽ khởi công tòa CT3 (354 căn) và CT4 (354 căn), kế hoạch hoàn thành đưa vào sử dụng vào quý III/2026.

Trong khi đó, dự án NƠXH Lamer 2 sẽ hoàn thành 261 căn hộ còn lại vào cuối năm nay, đồng nghĩa hoàn tất tổng thể dự án NƠXH Lamer với 3 tòa nhà/851 căn hộ. Đặc biệt, đến nay, toàn bộ 851 căn đều đã được khách hàng đặt mua. “Sự hỗ trợ từ tỉnh, từ khâu giải phóng mặt bằng đến thủ tục pháp lý, giúp dự án triển khai nhanh chóng. Đây là minh chứng rằng, nếu làm đúng hướng, NƠXH có sức hút lớn”, ông Nguyễn Trường Vỹ, Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Tân Đại Minh, khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Lại (ở tổ 7, phường An Khê) cho hay: Tôi mua NƠXH tại NƠXH Lamer 2 để chuyển gia đình xuống Quy Nhơn. Căn nhà có diện tích 65 m2 gồm 2 phòng ngủ, có giá 850 triệu đồng khá phù hợp với mức thu nhập của gia đình. Bên cạnh đó, dự án nằm ở vị trí trung tâm, gần nơi làm việc của hai vợ chồng và học tập của hai con.

Quy hoạch, tạo quỹ đất đẩy nhanh phát triển các dự án

Theo Phó Giám đốc Sở Xây dựng Lê Anh Sơn, việc triển khai Nghị quyết số 201/2025/QH15 của Quốc hội, Nghị định số 192/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐND và Chỉ thị số 34-CT/TW của tỉnh đã hỗ trợ mạnh cho các dự án đầu tư xây dựng NƠXH trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Đáng chú ý là Nhà nước thực hiện giải phóng mặt bằng; hỗ trợ 50% chi phí hạ tầng kỹ thuật trong khu dự án. Các chính sách hỗ trợ góp phần giảm chi phí, kéo giá bán/thuê NƠXH ở mức phù hợp hơn với người thu nhập thấp.

Dự án nhà ở xã hội Nhơn Phú 2 đang khẩn trương được hoàn thiện để bàn giao 357 căn CTA3, CTA4 vào cuối năm 2025. Ảnh: H.T

Tuy nhiên, việc phát triển NƠXH vẫn đang gặp một số vướng mắc cần được tháo gỡ. Theo ông Mai Thế Cường, một trong những khó khăn đáng chú ý là quy định hạn chế đối tượng mua NƠXH chỉ trong phạm vi người lao động tại tỉnh, khiến DN mới tiếp cận được khoảng 200 khách hàng trong tổng số 357 căn mở bán của dự án. Chủ đầu tư kiến nghị mở rộng phạm vi đối tượng để thúc đẩy tiêu thụ.

Bên cạnh đó là trong tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi ở gói 120 nghìn tỷ đồng, hay mới đây là gói 145 nghìn tỷ đồng; hoặc thủ tục đấu nối đường giao thông, điện, cấp thoát nước… hiện vẫn còn khá nhiều trở ngại, khó khăn.

Ông Lê Anh Sơn cho biết trong thời gian tới, Sở Xây dựng phối hợp các sở, ngành, cơ quan có liên quan đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng rút ngắn thời gian giao đất, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, thẩm định PCCC, đánh giá tác động môi trường; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, tạo lập quỹ đất sạch sẵn sàng giao cho nhà đầu tư…

Sở Xây dựng cũng chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh công tác lựa chọn nhà đầu tư các dự án NƠXH theo cơ chế đặc thù quy định Nghị quyết số 201/2025/QH15 ngày 29.5.2025 của Quốc hội và Nghị định số 192/2025/NĐ-CP ngày 1.7.2025 của Chính phủ; đề xuất áp dụng cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng NƠXH trước đây cho tất cả dự án NƠXH trên địa bàn tỉnh Gia Lai hiện nay.

Trong các chuyến kiểm tra mới đây về thực tế đầu tư dự án NƠXH trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế đánh giá cao tinh thần chủ động của nhà đầu tư, đồng thời nhấn mạnh chỉ chấp nhận kết quả, không chấp nhận lý do. Từ nay đến quý I/2026, hơn 1.200 căn NƠXH phải được đưa vào sử dụng, cơ bản đáp ứng nhu cầu trước mắt của người dân. Để đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, tỉnh đã chỉ đạo các sở ngành “đi cùng DN”, nhất là tháo gỡ các nút thắt về đấu nối hạ tầng điện, cấp thoát nước…

Phấn đấu từ nay đến cuối năm 2025, hoàn thành và hoàn thành phần thô khoảng 1.500 căn hộ NƠXH để kịp thời phục vụ nhu cầu về NƠXH cho người dân, đặc biệt trường hợp bị ảnh hưởng bởi công tác sắp xếp bộ máy hành chính.

Với việc hợp nhất để ra đời tỉnh Gia Lai mới, một không gian phát triển rộng lớn hơn, quỹ đất dồi dào hơn, đặc biệt ở khu vực phía Tây. Đây chính là cơ hội để triển khai các dự án NƠXH gắn với khu, cụm công nghiệp mới, phục vụ nhu cầu an cư cho người dân. Chính quyền địa phương đã chỉ đạo rà soát quỹ đất sạch, tích cực kêu gọi đầu tư, ưu tiên NƠXH ở cả trung tâm đô thị lẫn vùng ven…