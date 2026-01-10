An Nhơn Đông dẫn đầu cấp cơ sở về giải ngân vốn đầu tư công

(GLO)- Với quyết tâm cao và những giải pháp đột phá, đến nay, phường An Nhơn Đông đã giải ngân được hơn 205,8 tỷ đồng, đạt 99,9% kế hoạch vốn tỉnh phân giao năm 2025.

Kết quả ấn tượng này không chỉ giúp địa phương dẫn đầu 135 xã, phường toàn tỉnh về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công, mà còn khẳng định năng lực điều hành thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương sau sáp nhập.

Thi công Dự án khu dân cư đường N4A nối dài phía Đông - giai đoạn 1 thi công trục đường chính. Ảnh: T.Sỹ

Năm 2025, phường An Nhơn Đông (hình thành trên cơ sở sáp nhập giữa phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An cũ) được tỉnh giao kế hoạch vốn 2025 với số tiền gần 206 tỷ đồng, nhiều thứ 5 sau các phường: Tam Quan, Hoài Nhơn, Quy Nhơn và xã Tuy Phước.

Xác định giải ngân vốn đầu tư công là động lực then chốt để thúc đẩy kinh tế và là thước đo năng lực điều hành của chính quyền mới, phường An Nhơn Đông đã tổng rà soát toàn diện tất cả công trình, dự án các chủ đầu tư cũ để lại, nhận diện điểm nghẽn, phân loại khối lượng công việc từng công trình để đưa ra những phương án xử lý phù hợp.

Theo ông Đoàn Thanh Tú - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông, có 22 công trình trên nhiều lĩnh vực do các đơn vị cũ làm chủ đầu tư do sáp nhập phải bàn giao lại cho phường, bao gồm: 13 công trình do TX An Nhơn (cũ) làm chủ đầu tư; 9 công trình do phường Nhơn Hưng và xã Nhơn An (cũ) làm chủ đầu tư.

Hầu hết công trình còn dở dang, trong đó có một số công trình về hạ tầng khu dân cư, công trình giao thông còn vướng mặt bằng. Khối lượng công việc cần phải giải quyết rất lớn, đòi hỏi địa phương phải quyết tâm cao, nỗ lực lớn.

An Nhơn Đông giải quyết từng phần việc bằng cách đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, thiết lập cơ chế phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu. Địa phương không đợi nhà thầu gõ cửa mà đã chủ động kết nối, mời các đơn vị cùng rà soát đối chiếu công nợ và xác định cụ thể các khoản chưa thanh quyết toán để giải quyết.

Cùng với đó là tuyên truyền, vận động, thuyết phục các hộ dân có nhà đất nằm trong phạm vi ảnh hưởng bởi các công trình dự án nhận tiền đền bù, bàn giao mặt bằng; đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục công trình.

Khối lượng công việc hoàn thành được địa phương nghiệm thu, thanh quyết toán ngay. Điều này giúp nhà thầu giải tỏa áp lực tài chính, có thêm nguồn lực để duy trì nhịp độ làm việc khẩn trương trên công trường.

Nhiều công trình còn dở dang, như: Dự án khu dân cư đường N4A nối dài phía Đông - giai đoạn 1 thi công trục đường chính; dự án khu dân cư đường Tôn Thất Tùng nối dài về phía Đông (giai đoạn 1 thi công trục đường chính); dự án tuyến đường N4 khu vực Hòa Cư… tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Phường An Nhơn Đông chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng các khu dân cư, tạo quỹ đất để đấu giá, phục vụ đầu tư phát triển. Ảnh: T.Sỹ

Là một trong những nhà thầu thi công trục đường chính thuộc Dự án khu dân cư đường N4A nối dài phía Đông, ông Võ Đình Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH Đinh Phát, cho biết: Quá trình thực hiện gói thầu, chúng tôi luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ chủ đầu tư, trong đó có việc thanh quyết toán nhanh khối lượng công việc hoàn thành, giúp Công ty có thêm nguồn lực tài chính để tiếp tục thực hiện tốt gói thầu.

Cùng với việc giải quyết công nợ và đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án do các đơn vị cũ để lại, phường An Nhơn Đông đã tăng cường công tác thu ngân sách, trong đó có việc đấu giá, thu tiền sử dụng đất, để đầu tư xây dựng mới và nâng cấp 4 công trình trên nhiều lĩnh vực, nhằm tạo động lực thúc đẩy KT-XH.

Nhờ thực hiện quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp, đến nay, cả công trình cũ lẫn công trình mới đều đảm bảo tiến độ, việc thực hiện công tác thanh quyết toán vốn đầu tư công được thực hiện nhanh. Hiện phường An Nhơn Đông đã giải ngân được hơn 205,8 tỷ đồng, đạt 99,9% dự toán kế hoạch vốn được tỉnh giao.

Ông Mai Xuân Tiến - Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông - khẳng định: Phần vốn còn lại đã được phường bố trí cho các công trình, đảm bảo đến ngày 26-1-2026, chúng tôi sẽ giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 được tỉnh phân giao.