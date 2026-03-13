Tăng tốc giải phóng mặt bằng Khu công nghiệp Bình Nghi

(GLO)- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Khu công nghiệp Bình Nghi (xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) đang được triển khai khẩn trương. Dự kiến, toàn bộ mặt bằng dự án sẽ được bàn giao trong tháng 5-2026 để đầu tư xây dựng hạ tầng.

Đồng thuận giải phóng mặt bằng

Theo Quyết định số 1742/QĐ-UBND ngày 23-5-2025 của UBND tỉnh Gia Lai, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Bình Nghi có quy mô hơn 207 ha, tổng vốn đầu tư 1.460 tỷ đồng, do Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN Bình Nghi làm chủ đầu tư.

Thời gian thực hiện dự án từ năm 2025-2028. Trong đó, giai đoạn 1 với diện tích 50 ha dự kiến hoàn thành hạ tầng đồng bộ và đưa vào hoạt động trong quý IV/2026.

Nhiều hộ dân ở xã Tây Sơn thu hoạch dưa và bàn giao đất để xây dựng KCN Bình Nghi. Ảnh: T.S

Đây là dự án trọng điểm của tỉnh, được định hướng phát triển theo mô hình KCN xanh, hiện đại, ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp chế biến, logistics và năng lượng sạch.

Khi đi vào hoạt động, KCN Bình Nghi sẽ góp phần hình thành trung tâm công nghiệp - dịch vụ hậu cần gắn với vùng nguyên liệu lớn của tỉnh và khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của dự án, UBND xã Tây Sơn đã sớm thành lập hội đồng và tổ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB); phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Cùng với đó, xã đẩy mạnh tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của dự án; tổ chức họp dân, công bố quy hoạch, công khai vị trí và chính sách bồi thường, hỗ trợ GPMB của tỉnh.

Chính quyền xã cũng tiến hành rà soát, xác định số hộ dân và diện tích đất bị ảnh hưởng để thông tin kịp thời đến người dân. Nhờ sự đồng thuận của người dân, công tác kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường và chi trả tiền bồi thường được triển khai thuận lợi.

Ông Nguyễn Thanh Diên - Phó Chủ tịch UBND xã Tây Sơn - cho biết: Đến nay, xã đã phê duyệt 9 phương án bồi thường, hỗ trợ cho 170 hộ và di dời 1.176 ngôi mộ với tổng kinh phí hơn 92,17 tỷ đồng.

Nhờ sự ủng hộ của người dân, xã đã hoàn thành GPMB hơn 48 ha đất thuộc giai đoạn 1 và phấn đấu hoàn tất diện tích còn lại trong tháng 3-2026.

Ngoài ra, xã huy động tối đa nhân lực để kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất trên diện tích 157,62 ha thuộc giai đoạn 2. Đến nay, xã đã kiểm đếm được 25,5 ha đất của 192 hộ. Dự kiến đến cuối tháng 5-2026, xã sẽ hoàn thành công tác GPMB toàn bộ diện tích giai đoạn 2 của dự án.

Chủ đầu tư khẩn trương triển khai xây dựng hạ tầng

Cùng với nỗ lực của chính quyền xã Tây Sơn, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng KCN Bình Nghi cũng chủ động phối hợp với các sở, ngành và địa phương hoàn thiện thủ tục liên quan đến dự án, đồng thời chuẩn bị nguồn vốn để chi trả bồi thường cho những hộ dân bị ảnh hưởng.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Bình Nghi huy động máy móc san ủi mặt bằng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN Bình Nghi. Ảnh: T.S

Hiện nay, Công ty đã huy động nhân lực, phương tiện triển khai san ủi mặt bằng. Không khí lao động trên công trường diễn ra khẩn trương nhằm bảo đảm tiến độ dự án.

Ông Dương Ngọc Oanh - Giám đốc công ty - cho biết: Ngay sau khi có mặt bằng, Công ty sẽ triển khai xây dựng hệ thống giao thông nội bộ, hệ thống điện, cấp - thoát nước và nhà máy xử lý nước thải tập trung.

Mục tiêu trong năm nay sẽ cơ bản hoàn thành hạ tầng kỹ thuật trên diện tích 50 ha của giai đoạn 1, đồng thời thu hút khoảng 4 dự án của các nhà đầu tư thứ cấp.

Bên cạnh đó, Công ty tiếp tục triển khai xây dựng hạ tầng kỹ thuật giai đoạn 2, từng bước hoàn thiện toàn bộ dự án để sớm đưa KCN Bình Nghi vào hoạt động.

Ông Trần Quang Thái - Phó Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh - khẳng định: Ban sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND xã Tây Sơn hoàn thành công tác bồi thường, GPMB toàn bộ diện tích dự án để bàn giao cho chủ đầu tư. Đồng thời, Ban cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng KCN Bình Nghi theo đúng tiến độ đã cam kết với tỉnh.