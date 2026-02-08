Từ 1-3, thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam do Nhà nước đầu tư

(GLO)- Bộ Xây dựng yêu cầu các ban quản lý dự án, chủ đầu tư và đơn vị liên quan phải hoàn thành đồng bộ các hạng mục phục vụ thu phí, đặc biệt là hệ thống thu phí không dừng và hệ thống giám sát và trung tâm quản lý giao thông.

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất các Ban quản lý dự án đẩy nhanh tiến độ, khắc phục tồn tại, hoàn tất thủ tục pháp lý để bảo đảm triển khai thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc-Nam từ ngày 1-3-2026.

Cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Ảnh: Báo Chính phủ

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh yêu cầu tăng cường rà soát việc đầu tư các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam. Các vướng mắc phải được kịp thời tháo gỡ, bảo đảm tính đồng bộ trong khai thác và vận hành.

Theo báo cáo của các Ban quản lý dự án, đến ngày 30-1-2026, hệ thống thiết bị phần cứng và phần mềm tại các trạm thu phí cơ bản hoàn thành kiểm thử, sẵn sàng đánh giá các chỉ số hiệu suất kỹ thuật và vận hành như: tỷ lệ nhận diện thẻ, thời gian xử lý, độ chính xác giao dịch nhằm đảm bảo hệ thống thu phí không dừng (ETC) hoạt động an toàn, thông suốt, chính xác và hiệu quả trước khi chính thức đưa vào sử dụng.

5 dự án được yêu cầu thu phí sau tết gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây. Đây đều là các dự án thành phần thuộc cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 1, đã được đưa vào khai thác từ tháng 4-2024.

Bên cạnh đó, các dự án thành phần khác thuộc cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2 cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hệ thống giao thông thông minh và các hạng mục liên quan trước ngày 30-4. Riêng hai dự án thành phần Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau được gia hạn thời gian thực hiện đến 30-6.

Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất 2 phương án gồm: mức 1 là 1.300 đồng/km đối với xe tiêu chuẩn, áp dụng cho các tuyến cao tốc đáp ứng đầy đủ điều kiện (4 làn xe, có làn dừng khẩn cấp liên tục). Mức 2 là 900 đồng/km, áp dụng với các tuyến chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ thuật (4 làn xe, làn dừng khẩn cấp không liên tục).

Trước đó, tháng 5-2025, Bộ Xây dựng đã phê duyệt Đề án thu phí hạ tầng giao thông đường bộ cao tốc đối với 5 tuyến gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn-Diễn Châu, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây.

Dự án thành phần cao tốc Bắc-Nam do Nhà nước đầu tư gồm: Mai Sơn - Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 - Nghi Sơn, Nghi Sơn - Diễn Châu, Bãi Vọt - Hàm Nghi, Hàm Nghi - Vũng Áng, Vũng Áng - Bùng, Bùng - Vạn Ninh, Vạn Ninh - Cam Lộ, Hòa Liên - Túy Loan, Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, Hoài Nhơn - Quy Nhơn, Quy Nhơn - Chí Thạnh, Chí Thạnh - Vân Phong, Vân Phong - Nha Trang, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây, Cần Thơ - Hậu Giang và Hậu Giang - Cà Mau.