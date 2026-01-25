Quản lý, khai thác tốt quỹ đất: Tạo nguồn lực cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội

(GLO)- Với tinh thần quyết tâm cao độ và tư duy đổi mới, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã và đang dồn toàn lực triển khai các giải pháp đột phá nhằm hiện thực hóa mục tiêu thu 5.900 tỷ đồng tiền sử dụng đất trong năm 2026.

Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm, tạo đà quan trọng cho đầu tư phát triển hạ tầng và thúc đẩy kinh tế-xã hội của tỉnh nhà trong giai đoạn mới.

Khu đất K200 đường An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam) là một trong những danh mục dự án đấu giá trong năm 2026 để thực hiện Dự án xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp và Dự án xây dựng khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại - dịch vụ. Ảnh: T.Sỹ

Năm 2026, mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 8,8%-9,4% tạo áp lực lớn với tỉnh về vốn đầu tư. Vì thế, tỉnh giao chỉ tiêu cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý, tổ chức đấu giá và thu tiền sử dụng đất cao gần 3 lần so với kế hoạch năm trước (chỉ tiêu năm 2025 là 2.216 tỷ đồng), đòi hỏi sự nỗ lực vượt bậc, khẳng định bản lĩnh của Trung tâm trong việc biến tiềm năng đất đai thành nguồn lực vật chất cụ thể cho đầu tư phát triển.

Theo ông Ngô Tùng Sơn - Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, để chinh phục cột mốc này, đơn vị đã rà soát, xác định quỹ đất ở, đất các dự án đã được tỉnh và các địa phương quy hoạch, từ đó xây dựng kế hoạch tổ chức đấu giá thu tiền sử dụng đất.

Hiện Trung tâm đã xác định và công khai các danh mục dự án, danh mục các khu đất ở, đồng thời lên phương án tổ chức đấu giá trong thời gian tới. Đối với đất dự án, dự kiến đưa ra đấu giá 23 khu đất với tổng diện tích lên tới hơn 2,46 triệu mét vuông, kỳ vọng thu về hơn 2.983 tỷ đồng.

Tâm điểm năm nay là hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án khu đô thị CK 54, tại phường Pleiku với giá khởi điểm được tỉnh phê duyệt hơn 2.247 tỷ đồng. Đây không chỉ là một dự án bất động sản thuần túy mà là động lực thúc đẩy không gian đô thị phía Tây của tỉnh.

Ngoài ra, khu đất K200 đường An Dương Vương (phường Quy Nam) cũng được đấu giá để thực hiện dự án xây dựng nhà ở chung cư hỗn hợp và dự án xây dựng khu khách sạn tiêu chuẩn 5 sao, văn phòng cho thuê và trung tâm thương mại-dịch vụ với giá khởi điểm hơn 270 tỷ đồng.

Đối với quỹ đất ở, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh xác định đấu giá 22 khu đất tại nhiều địa bàn với tổng số 937 lô đất trên diện tích hơn 143.700 m², tổng trị giá dự kiến thu từ phân khúc này là 1.373 tỷ đồng.

Năm nay, đơn vị này cũng sẽ đầu tư hạ tầng 3 khu dân cư dọc tuyến đường Nguyễn Văn Linh (phường Pleiku) và nhiều khu vực khác ở phía Đông tỉnh để bố trí đất ở cho người dân và tổ chức đấu giá, thu tiền sử dụng đất.

Ngoài ra, để khắc phục tình trạng một số khu vực xa trung tâm khó thu hút người tham gia, Trung tâm đề ra giải pháp phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường thông tin quảng bá rộng rãi và tổ chức đấu giá liên tục hằng tuần, đảm bảo không bỏ trống bất kỳ cơ hội tăng thu nào cho ngân sách.

Năm 2025, tỉnh đấu giá thành công khu đất rộng 3,16 ha trên đường An Dương Vương, phường Quy Nhơn Nam - cơ sở nhà, đất của Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn - để xây dựng khách sạn, trung tâm thương mại. Ảnh: T.Sỹ

Bên cạnh đó, công tác quản lý tài sản công cũng được chú trọng. Hiện, Trung tâm đang tập trung thanh lý tài sản tại các khu “đất vàng” cũ như: Khu đất của Công ty CP Muối và Thương mại miền Trung (phường Quy Nhơn Đông) và khu đất số 493 An Dương Vương (phường Quy Nhơn Nam).

Ngoài ra, việc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tiếp nhận và xử lý 654 cơ sở nhà, đất theo Quyết định số 2988/QĐ-UBND ngày 10-12-2025 của UBND tỉnh sẽ là một nhiệm vụ nặng nề, nhưng cũng là cơ hội để tối ưu hóa nguồn lực công, tránh lãng phí tài sản nhà nước.

Ông Ngô Tùng Sơn khẳng định: “Chúng tôi không chỉ đấu giá để thu tiền, mà còn để kiến tạo những giá trị mới cho đô thị. Mọi quy trình từ xác định giá khởi điểm đến lựa chọn tổ chức đấu giá đều phải đảm bảo tính công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

Trung tâm sẽ tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu, kịp thời nhận diện những vướng mắc phát sinh để đề xuất giải pháp tháo gỡ ngay từ cơ sở, phấn đấu tổ chức đấu giá và thu tiền sử dụng đất vượt chỉ tiêu 5.900 tỷ đồng, tạo nguồn lực để đầu tư phát triển KT-XH”.