Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Đô thị

Nhịp sống Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Gia Lai đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu thương mại, dịch vụ tại xã Tuy Phước

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUANG TẤN QUANG TẤN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Xây dựng khu thương mại, dịch vụ hoạt động du lịch, kinh doanh văn phòng tại khu đất DV-01, xã Tuy Phước.

Theo quyết định, khu đất DV-01 thuộc đồ án quy hoạch Khu tái định cư phục vụ dự án tuyến quốc lộ 19 trên địa bàn xã Tuy Phước, có diện tích 5.274 m². Mục đích sử dụng đất là xây dựng khu thương mại, dịch vụ phục vụ hoạt động du lịch và kinh doanh văn phòng.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc gồm: mật độ xây dựng 60%; khoảng lùi xây dựng mặt chính so với lộ giới từ 3-10 m; tầng cao tối đa 4 tầng; cao độ nền nhà cao hơn vỉa hè quy hoạch trên 0,6 m.

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 17,38 tỷ đồng, theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 3-2-2026 của UBND tỉnh. Khu đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất và thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Về tiến độ thực hiện, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, nhà đầu tư phải hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng. Thời gian thi công công trình không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp vi phạm tiến độ mà không có lý do chính đáng được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản sẽ bị xem xét chấm dứt dự án và thu hồi đất theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức triển khai thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất nêu trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Đánh giá bài viết

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tập trung tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai các dự án đã được cấp phép; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, gia tăng tiện ích và đẩy mạnh quảng bá, thu hút các dự án mới.

Hầu hết các giếng khoan trong khu vực phường Hoài Đức cũ đều bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân.

Hàng nghìn hộ dân ở Bồng Sơn mong sớm có nước sạch

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở khu vực phường Hoài Đức cũ, nay thuộc phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chật vật với nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, không bảo đảm an toàn. Việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung là cấp thiết để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân.

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Hàng loạt dự án giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch đang được triển khai, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho Gia Lai. Tỉnh chủ động khai thác hiệu quả các nguồn lực, kết hợp hài hòa giữa ngân sách NN và xã hội hóa, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Đời sống

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ở Gia Lai không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng đủ để cảm nhận nhịp chuyển nhẹ nhàng của cuộc sống khi năm mới bắt đầu. Trong không khí ấy, mỗi người có một cách trải nghiệm riêng, song đều gửi gắm ước vọng về một năm bình an, nhiều khởi sắc.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn: Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Thay vì tâm lý lo lắng, băn khoăn thường thấy khi thực hiện các dự án trọng điểm, việc triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn lại nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đây là kết quả từ cách làm bài bản và sát dân của hệ thống chính trị địa phương.

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

Chuẩn bị khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia

Rừng-biển kết nối

(GLO)- Chỉ còn ít ngày nữa tỉnh ta sẽ khởi công hai dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, công trình chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIV, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam (đoạn đi qua tỉnh Gia Lai).

null