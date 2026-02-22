Gia Lai đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu thương mại, dịch vụ tại xã Tuy Phước

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND về việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Xây dựng khu thương mại, dịch vụ hoạt động du lịch, kinh doanh văn phòng tại khu đất DV-01, xã Tuy Phước.

Theo quyết định, khu đất DV-01 thuộc đồ án quy hoạch Khu tái định cư phục vụ dự án tuyến quốc lộ 19 trên địa bàn xã Tuy Phước, có diện tích 5.274 m². Mục đích sử dụng đất là xây dựng khu thương mại, dịch vụ phục vụ hoạt động du lịch và kinh doanh văn phòng.

Các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc gồm: mật độ xây dựng 60%; khoảng lùi xây dựng mặt chính so với lộ giới từ 3-10 m; tầng cao tối đa 4 tầng; cao độ nền nhà cao hơn vỉa hè quy hoạch trên 0,6 m.

Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất là hơn 17,38 tỷ đồng, theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 3-2-2026 của UBND tỉnh. Khu đất đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng và hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật, hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý.

Hình thức sử dụng đất là Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất và thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Về tiến độ thực hiện, trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày có quyết định cho thuê đất, nhà đầu tư phải hoàn tất các thủ tục chuẩn bị đầu tư để khởi công xây dựng. Thời gian thi công công trình không quá 24 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng. Trường hợp vi phạm tiến độ mà không có lý do chính đáng được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản sẽ bị xem xét chấm dứt dự án và thu hồi đất theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tổ chức triển khai thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất đối với khu đất nêu trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành.