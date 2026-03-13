Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đất dự án khu thương mại, dịch vụ, khách sạn Ngãi An

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án khu thương mại, dịch vụ, khách sạn Ngãi An tại xã Đề Gi.

Theo dõi Báo Gia Lai trên

Theo quyết định, tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là hơn 8.860 m², trong đó, đất xây dựng công trình là 4.721,67 m²; đất khuôn viên cây xanh, cảnh quan 834,62 m²; đất giao thông và bãi đậu xe là 3.304,01 m².

Ảnh minh họa

Cụ thể, khu đất xây dựng công trình gồm: khu trung tâm kinh doanh hàng tiêu dùng (25 ki ốt và khu vui chơi trẻ em), khách sạn 3 tầng, khu nhà hàng 2 tầng, văn phòng làm việc và khu phục vụ ăn uống ngoài trời.

Giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 50 năm đối với khu đất xây dựng công trình là 3.654.160 đồng/m².

Đối với đất khuôn viên cây xanh, cảnh quan và đất giao thông, bãi đậu xe, đơn giá thuê đất là 913.540 đồng/m² cho thời gian thuê 50 năm.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND xã Đề Gi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.