Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đất dự án khu thương mại, dịch vụ, khách sạn Ngãi An

QUANG TẤN QUANG TẤN
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định phê duyệt giá khởi điểm để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thuộc dự án khu thương mại, dịch vụ, khách sạn Ngãi An tại xã Đề Gi.

Theo quyết định, tổng diện tích khu đất thực hiện dự án là hơn 8.860 m², trong đó, đất xây dựng công trình là 4.721,67 m²; đất khuôn viên cây xanh, cảnh quan 834,62 m²; đất giao thông và bãi đậu xe là 3.304,01 m².

anh-minh-hoa-4442.jpg
Ảnh minh họa

Cụ thể, khu đất xây dựng công trình gồm: khu trung tâm kinh doanh hàng tiêu dùng (25 ki ốt và khu vui chơi trẻ em), khách sạn 3 tầng, khu nhà hàng 2 tầng, văn phòng làm việc và khu phục vụ ăn uống ngoài trời.

Giá thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 50 năm đối với khu đất xây dựng công trình là 3.654.160 đồng/m².

Đối với đất khuôn viên cây xanh, cảnh quan và đất giao thông, bãi đậu xe, đơn giá thuê đất là 913.540 đồng/m² cho thời gian thuê 50 năm.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND xã Đề Gi chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

Xuyên Tết trên các công trình trọng điểm

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Tại công trường thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tinh thần “không để chậm tiến độ” được hiện thực hóa bằng việc duy trì thi công xuyên Tết, giữ nhịp liên tục để tạo đà tăng tốc ngay từ đầu năm.

Rộn ràng khắp các chợ hoa

Rộn ràng khắp các chợ hoa

Du xuân

(GLO)- Khi nhịp sống cuối năm dần gấp gáp, tại các chợ hoa xuân từ phố thị Quy Nhơn đến cao nguyên Pleiku (tỉnh Gia Lai), không gian Tết được đánh thức bởi sắc hoa rực rỡ, bởi dòng người du xuân, thưởng lãm, chọn mua hoa cảnh chưng Tết.

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku: Người dân Đak Đoa tự giác bàn giao mặt bằng thi công

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Không chờ vận động nhiều lần, hàng trăm hộ dân ở xã Đak Đoa đã chủ động chặt bỏ vườn cây, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku. Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

Hầu hết các giếng khoan trong khu vực phường Hoài Đức cũ đều bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân.

Hàng nghìn hộ dân ở Bồng Sơn mong sớm có nước sạch

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở khu vực phường Hoài Đức cũ, nay thuộc phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chật vật với nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, không bảo đảm an toàn. Việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung là cấp thiết để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân.

