Phường Bồng Sơn chi trả hơn 85 tỷ đồng bồi thường giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao

(GLO)- Thông tin từ UBND phường Bồng Sơn cho biết: Đến nay, địa phương đã chi trả hơn 85 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ cho 128 hộ dân để xây dựng 3 khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Trên địa bàn phường Bồng Sơn có 3 khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam gồm: khu tái định cư Văn Cang - Diễn Khánh, khu tái định cư Thiết Đính Nam, khu tái định cư Lại Khánh. Tổng diện tích bị thu hồi hơn 15,6 ha; có 175 hộ và 3 tổ chức bị ảnh hưởng.

Khu tái định cư Lại Khánh đã chi trả cho 62/64 hộ với tổng kinh phí trên 44 tỷ đồng. Ảnh: H.P

Đến nay, Hội đồng Giải phóng mặt bằng phối hợp với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồng Sơn tổ chức chi trả hơn 85 tỷ đồng bồi thường, hỗ trợ cho 128 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng do giải phóng mặt bằng thực hiện các khu tái định cư.

Trong đó, khu tái định cư Văn Cang - Diễn Khánh đã chi trả cho 32/33 hộ, kinh phí trên 16,8 tỷ đồng; khu tái định cư Thiết Đính Nam đã chi trả cho 34/36 hộ, kinh phí trên 23,5 tỷ đồng; khu tái định cư Lại Khánh đã chi trả cho 62/64 hộ, kinh phí trên 44 tỷ đồng.

Theo sơ đồ, tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua địa bàn phường Bồng Sơn có chiều dài hơn 10 km, diện tích ảnh hưởng hơn 63,6 ha với 1.112 hộ dân.

Thời gian qua, Đảng ủy và UBND phường đã thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo; ban hành quy chế, phân công phụ trách địa bàn; thành lập các tổ công tác và hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; xây dựng kế hoạch triển khai và đề nghị bổ sung kế hoạch sử dụng đất liên quan đến dự án và các khu tái định cư. Tuy nhiên, do chưa được bàn giao mốc tuyến chính nên phường chưa thể triển khai các bước giải phóng mặt bằng tiếp theo theo quy định.

Phường Bồng Sơn tổ chức hội nghị triển khai công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn phường. Ảnh: ĐVCC

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua địa bàn phường diễn ra vào ngày 14-1, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Bồng Sơn Võ Ngọc Bình đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, xử lý tranh chấp đúng thẩm quyền; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo đồng thuận; quản lý chặt hiện trạng khu vực dự án. Đồng thời, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, theo dõi dư luận và chủ động cung cấp thông tin chính thống, góp phần bảo đảm tiến độ và hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng của dự án trên địa bàn.

