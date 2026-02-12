Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để khắc phục các vấn đề tiềm ẩn rủi ro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 12-2, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi về việc tạm dừng kế hoạch thông xe đưa vào khai thác dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, ngày 11-2, Ban Quản lý dự án 2 ban hành văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi về việc thông xe dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào lúc 11 giờ ngày 12-2 để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026.

cao-toc-quang-ngai-hoai-nhon.jpg
Điểm đầu của đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Quốc Triều

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và đánh giá năng lực vận hành khai thác tuyến đường, đơn vị quản lý nhận thấy đã xuất hiện các tình huống chưa đảm bảo an toàn, đặc biệt là công tác xử lý sự cố phát sinh.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành tuyến, Ban Quản lý dự án 2 quyết định tạm dừng việc thông xe như dự kiến ban đầu. Kế hoạch vận hành chính thức sẽ được đơn vị thông báo sau khi khắc phục các vấn đề còn tồn tại.

Ban Quản lý dự án 2 cáo lỗi và đề nghị UBND tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ thông tin rộng rãi đến chính quyền cơ sở các địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí cũng như nhân dân trong vùng dự án về việc tạm dừng thông xe.

Cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km, khởi công tháng 1-2023 với 3 hầm xuyên núi. Điểm đầu dự án tại Km 1.050+00 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; điểm cuối tại Km 1.138+00 (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) kết nối với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nghệ thuật 'kéo giãn' không gian căn hộ 50 m2

Nghệ thuật 'kéo giãn' không gian căn hộ 50 m2

Không gian sống

Giữa áp lực diện tích ngày càng thu hẹp của đô thị, cách thiết kế một căn hộ chỉ 50m2 tại Thủ Thiêm (TPHCM) đã mở ra cách nhìn mới về không gian sống. Nhờ trần cao 5,5m và tư duy thiết kế táo bạo, căn hộ không chỉ “nở” ra mà còn thể hiện được cá tính của gia chủ. 

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

Quyết tâm bứt phá về hạ tầng, thu hút đầu tư

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Năm 2026, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp tập trung tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai các dự án đã được cấp phép; đồng thời đầu tư đồng bộ hạ tầng, tạo quỹ đất sạch, gia tăng tiện ích và đẩy mạnh quảng bá, thu hút các dự án mới.

UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án Khu đô thị CK54 tại phường Pleiku nhằm phát triển hạ tầng và không gian đô thị phía Tây của tỉnh vào đầu năm 2026.

Gia Lai: Đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54

Không gian sống

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án khu đô thị CK54 (phường Pleiku). Đây là dự án khu đô thị quy mô lớn, kỳ vọng tạo động lực phát triển không gian đô thị, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội khu vực phía Tây của tỉnh.

Hầu hết các giếng khoan trong khu vực phường Hoài Đức cũ đều bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân.

Hàng nghìn hộ dân ở Bồng Sơn mong sớm có nước sạch

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở khu vực phường Hoài Đức cũ, nay thuộc phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chật vật với nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, không bảo đảm an toàn. Việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung là cấp thiết để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn: Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Thay vì tâm lý lo lắng, băn khoăn thường thấy khi thực hiện các dự án trọng điểm, việc triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn lại nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đây là kết quả từ cách làm bài bản và sát dân của hệ thống chính trị địa phương.

null