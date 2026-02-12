Tạm dừng thông xe cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn để khắc phục các vấn đề tiềm ẩn rủi ro

(GLO)- Ngày 12-2, Ban Quản lý dự án 2 (Bộ Xây dựng) có văn bản hỏa tốc gửi UBND các tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi về việc tạm dừng kế hoạch thông xe đưa vào khai thác dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn, thuộc Dự án công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025.

Trước đó, ngày 11-2, Ban Quản lý dự án 2 ban hành văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai và Quảng Ngãi về việc thông xe dự án thành phần đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn vào lúc 11 giờ ngày 12-2 để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán năm 2026.

Điểm đầu của đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn (đoạn qua địa bàn tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: Quốc Triều

Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế và đánh giá năng lực vận hành khai thác tuyến đường, đơn vị quản lý nhận thấy đã xuất hiện các tình huống chưa đảm bảo an toàn, đặc biệt là công tác xử lý sự cố phát sinh.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận hành tuyến, Ban Quản lý dự án 2 quyết định tạm dừng việc thông xe như dự kiến ban đầu. Kế hoạch vận hành chính thức sẽ được đơn vị thông báo sau khi khắc phục các vấn đề còn tồn tại.

Ban Quản lý dự án 2 cáo lỗi và đề nghị UBND tỉnh Gia Lai, UBND tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ thông tin rộng rãi đến chính quyền cơ sở các địa phương, các cơ quan thông tấn báo chí cũng như nhân dân trong vùng dự án về việc tạm dừng thông xe.

Cao tốc đoạn Quảng Ngãi - Hoài Nhơn dài 88 km, khởi công tháng 1-2023 với 3 hầm xuyên núi. Điểm đầu dự án tại Km 1.050+00 (xã Nghĩa Giang, tỉnh Quảng Ngãi), kết nối với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi; điểm cuối tại Km 1.138+00 (phường Bồng Sơn, tỉnh Gia Lai) kết nối với cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn.