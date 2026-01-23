Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Đô thị

Nhịp sống Đô thị Không gian sống

Phường Pleiku tăng cường chỉnh trang, giữ gìn vệ sinh môi trường “Phố đêm Chợ Nhỏ”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang triển khai đồng bộ các hoạt động chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực đường Phùng Hưng và đường D2 bờ kè suối Hội Phú - nơi triển khai phương án kinh doanh “Phố đêm Chợ Nhỏ”.

“Phố đêm Chợ Nhỏ” là mô hình phát triển kinh tế đêm, góp phần tạo điểm nhấn thu hút du lịch và thúc đẩy kinh tế địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, tại một số thời điểm vẫn còn xảy ra tình trạng rác thải sinh hoạt phát sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Trước thực tế đó, phường Pleiku đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân và tiểu thương kinh doanh trên tuyến đường Phùng Hưng và đường D2 bờ kè suối Hội Phú thực hiện chỉnh trang không gian buôn bán, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, thu gom và bỏ rác đúng nơi quy định.

cac-luc-luong-ra-quan-tong-don-ve-sinh-moi-truong-thu-gom-rac-thai-duong-d2-bo-ke-suoi-hoi-phu.jpg
Các lực lượng ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đường D2 bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: P.D

Cùng với đó, phường Pleiku giao các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình vệ sinh môi trường tại khu vực "Phố đêm Chợ Nhỏ"; kịp thời nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu dân cư.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Công an phường, các tổ chức đoàn thể và Tổ tự quản đã phối hợp huy động lực lượng ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, góp phần tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp, xây dựng “Phố đêm Chợ Nhỏ” văn minh, thân thiện.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Hầu hết các giếng khoan trong khu vực phường Hoài Đức cũ đều bị nhiễm phèn nặng, ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng sống của người dân.

Hàng nghìn hộ dân ở Bồng Sơn mong sớm có nước sạch

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân ở khu vực phường Hoài Đức cũ, nay thuộc phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vẫn chật vật với nguồn nước sinh hoạt nhiễm phèn nặng, không bảo đảm an toàn. Việc đầu tư hệ thống cấp nước sạch tập trung là cấp thiết để đáp ứng mong mỏi chính đáng của người dân.

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

Gia Lai kỳ vọng bứt phá từ các dự án trọng điểm

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Hàng loạt dự án giao thông, công nghiệp, đô thị và du lịch đang được triển khai, mở ra cơ hội phát triển đột phá cho Gia Lai. Tỉnh chủ động khai thác hiệu quả các nguồn lực, kết hợp hài hòa giữa ngân sách NN và xã hội hóa, tạo sức mạnh tổng hợp, thúc đẩy tăng trưởng nhanh và bền vững.

Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn: Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

Địa phương chủ động, nhân dân đồng thuận

Nhịp sống Đô thị

(GLO)- Thay vì tâm lý lo lắng, băn khoăn thường thấy khi thực hiện các dự án trọng điểm, việc triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua phường Bồng Sơn lại nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đây là kết quả từ cách làm bài bản và sát dân của hệ thống chính trị địa phương.

null