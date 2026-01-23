Phường Pleiku tăng cường chỉnh trang, giữ gìn vệ sinh môi trường “Phố đêm Chợ Nhỏ”

(GLO)- Phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đang triển khai đồng bộ các hoạt động chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường tại khu vực đường Phùng Hưng và đường D2 bờ kè suối Hội Phú - nơi triển khai phương án kinh doanh “Phố đêm Chợ Nhỏ”.

“Phố đêm Chợ Nhỏ” là mô hình phát triển kinh tế đêm, góp phần tạo điểm nhấn thu hút du lịch và thúc đẩy kinh tế địa phương. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động, tại một số thời điểm vẫn còn xảy ra tình trạng rác thải sinh hoạt phát sinh, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Trước thực tế đó, phường Pleiku đã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân và tiểu thương kinh doanh trên tuyến đường Phùng Hưng và đường D2 bờ kè suối Hội Phú thực hiện chỉnh trang không gian buôn bán, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, thu gom và bỏ rác đúng nơi quy định.

Các lực lượng ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải đường D2 bờ kè suối Hội Phú. Ảnh: P.D

Cùng với đó, phường Pleiku giao các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, giám sát tình hình vệ sinh môi trường tại khu vực "Phố đêm Chợ Nhỏ"; kịp thời nhắc nhở và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ môi trường nơi công cộng, khu dân cư.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự phường, Công an phường, các tổ chức đoàn thể và Tổ tự quản đã phối hợp huy động lực lượng ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, góp phần tạo cảnh quan đô thị sạch đẹp, xây dựng “Phố đêm Chợ Nhỏ” văn minh, thân thiện.