Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Phường Pleiku ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG DUNG
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 19-1, Đội tự quản phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang hoa viên, công viên trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Các lực lượng tham gia đã tập trung thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, dọn dẹp, làm sạch cảnh quan tại công viên Kpă Klơng, hoa viên Phù Đổng, hoa viên Phượng Hoàng và khu vực nhà rông làng Ơp.

luc-luong-tu-quan-phuong-pleiku-don-ve-sinh-moi-truong.jpg
Đội tự quản phường Pleiku dọn vệ sinh khu vực công viên Kpă Klơng. Ảnh: P.D

Sau buổi ra quân, các khu vực công cộng trên địa bàn phường trở nên sạch sẽ, thông thoáng, góp phần tạo mỹ quan đô thị. Hoạt động vệ sinh môi trường được phường Pleiku duy trì thường xuyên, gắn với các đợt thi đua cao điểm, các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

ra-quan-ve-sinh-moi-truong-la-viec-lam-thuong-xuyen-cua-phuong-pleiku.jpg
Ra quân vệ sinh môi trường là việc làm thường xuyên của phường Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Song song với công tác vệ sinh môi trường, Đội tự quản phường Pleiku còn phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị; vận động các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; sắp xếp hàng hóa, phương tiện đúng nơi quy định, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần xây dựng phường Pleiku ngày càng xanh - sạch - đẹp - văn minh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

Lan tỏa tinh thần “Mỗi ngày làm một việc tốt vì nhân dân”

Đời sống

(GLO)- Tại Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh (Công an tỉnh Gia Lai), tinh thần "gần dân nhất" được cụ thể hóa bằng những việc làm giản dị nhưng đầy trách nhiệm. Không chỉ hướng dẫn thao tác trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, mỗi hồ sơ được giải quyết là sự tận tụy, linh hoạt của cán bộ làm nhiệm vụ.

Phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân từ năm 2026

Phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông

Đời sống

(GLO)- Tại hội nghị tổng kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (ATGT) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu thiết lập lộ trình phấn đấu giảm ít nhất 50% số vụ, số người chết và bị thương do TNGT trên 100.000 dân từ năm 2026.

Tươi vui những làng tái định cư

Đổi thay những làng tái định cư

Đời sống

(GLO)- Những ngày đầu năm 2026, các làng tái định cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số phía Tây tỉnh Gia Lai khoác lên mình một diện mạo mới ấm áp, tươi vui. Chuẩn bị vui xuân, đón Tết, bà con nơi đây bày tỏ sự niềm tin về một cuộc sống ổn định và ngày càng tốt đẹp hơn.

Lễ ra quân triển khai mô hình Tuyến đường số tại tổ dân phố Trần Phú, phường Bình Định, tỉnh Gia Lai nhằm hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Triển khai “Tuyến đường số” tại phường Bình Định

Xã hội

(GLO)- Ngày 11-1, tổ dân phố Trần Phú (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đã triển khai mô hình “Tuyến đường số” nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong khu dân cư, hỗ trợ người dân tiếp cận các dịch vụ công trực tuyến và tăng cường sử dụng công nghệ số trong xây dựng đời sống khu dân cư.

Lưu giữ kỷ vật thời bao cấp

Lưu giữ kỷ vật thời bao cấp

Đời sống

(GLO)- Khi ngắm nhìn những kỷ vật thời bao cấp vẫn còn được giữ lại cho đến nay, chợt hiểu vì sao những món đồ xưa cũ này lại được trân trọng đến thế. Chúng không chỉ là sự hoài cổ mà còn nhắc nhở về lòng biết ơn dành cho những điều ta đang có.

Ðiểm tựa vững vàng trong hoạn nạn

Ðiểm tựa vững vàng trong hoạn nạn

Đời sống

(GLO)- Giữa những tình huống sinh tử, nơi thiên tai, tai nạn bất ngờ ập đến, cán bộ, chiến sĩ Ðội Công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (trụ sở tại phường Diên Hồng, phụ trách 47 xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai) luôn có mặt kịp thời, dũng cảm và trách nhiệm.

Lan tỏa “Tết Nhân ái”, sẻ chia đến người yếu thế

Lan tỏa “Tết Nhân ái”, sẻ chia đến người yếu thế

Đời sống

(GLO)- Triển khai chương trình “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, tỉnh Gia Lai phấn đấu hỗ trợ ít nhất 60.750 suất quà nhằm góp phần chăm lo Tết cho các hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị thiên tai, người khuyết tật, yếu thế trên địa bàn tỉnh.

Kỳ vọng những đổi thay trong nhiệm kỳ mới

Kỳ vọng những đổi thay trong nhiệm kỳ mới

Đời sống

(GLO)- Ðại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030) sẽ mở ra chặng đường phát triển mới cho hoạt động của các cấp Hội Phụ nữ trong toàn tỉnh. Hòa chung không khí phấn khởi hướng về sự kiện quan trọng này, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã chia sẻ những ý kiến tâm huyết.

Ia Ly “mắc kẹt” với bài toán tái định cư

Ia Ly “mắc kẹt” với bài toán tái định cư

Đời sống

(GLO)- Công tác di dời, tái định cư cho các hộ dân vùng sạt lở tại xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) hiện còn vướng quy định bồi thường, hỗ trợ và bố trí đất ở. Trong khi đó, nguy cơ sạt lở luôn rình rập, đe dọa mất an toàn tính mạng người dân.

Mùa xuân đầu tiên ở khu tái định cư Pờ Tó

Mùa xuân đầu tiên ở khu tái định cư Pờ Tó

Đời sống

(GLO)- Theo con đường bê tông phẳng phiu, chúng tôi vào thăm khu tái định cư của xã Pờ Tó. Từng tốp thợ khẩn trương dựng nhà, lợp mái, tiếng nói cười rộn ràng xen lẫn tiếng búa gõ, tiếng máy cưa, tiếng trẻ con gọi nhau í ới. Tất cả tạo nên nhịp sống mới hướng về mùa xuân đầu tiên “an cư, lạc nghiệp”.

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Gia Lai: Đón năm mới ấm áp, nhiều ước vọng

Đời sống

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 ở Gia Lai không quá ồn ào, náo nhiệt nhưng đủ để cảm nhận nhịp chuyển nhẹ nhàng của cuộc sống khi năm mới bắt đầu. Trong không khí ấy, mỗi người có một cách trải nghiệm riêng, song đều gửi gắm ước vọng về một năm bình an, nhiều khởi sắc.

null