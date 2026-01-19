Phường Pleiku ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị

(GLO)- Ngày 19-1, Đội tự quản phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, chỉnh trang hoa viên, công viên trên địa bàn. Đây là một trong những hoạt động chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Các lực lượng tham gia đã tập trung thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, dọn dẹp, làm sạch cảnh quan tại công viên Kpă Klơng, hoa viên Phù Đổng, hoa viên Phượng Hoàng và khu vực nhà rông làng Ơp.

Đội tự quản phường Pleiku dọn vệ sinh khu vực công viên Kpă Klơng. Ảnh: P.D

Sau buổi ra quân, các khu vực công cộng trên địa bàn phường trở nên sạch sẽ, thông thoáng, góp phần tạo mỹ quan đô thị. Hoạt động vệ sinh môi trường được phường Pleiku duy trì thường xuyên, gắn với các đợt thi đua cao điểm, các ngày lễ lớn và sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Ra quân vệ sinh môi trường là việc làm thường xuyên của phường Pleiku. Ảnh: Bá Bính

Song song với công tác vệ sinh môi trường, Đội tự quản phường Pleiku còn phối hợp tuyên truyền, nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về trật tự đô thị; vận động các hộ kinh doanh không lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; sắp xếp hàng hóa, phương tiện đúng nơi quy định, góp phần bảo đảm an toàn giao thông và trật tự đô thị trên địa bàn.

Đây cũng là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, góp phần xây dựng phường Pleiku ngày càng xanh - sạch - đẹp - văn minh.