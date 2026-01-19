150 vận động viên tranh tài tại Giải cờ vua Pleiku Chess mở rộng mùa xuân 2026

(GLO)- Ngày 18-1, tại khách sạn Pleiku Place (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ (CLB) Pleiku Chess đã tổ chức Giải cờ vua mở rộng lần thứ 4.

Giải đấu thu hút 150 vận động viên (VĐV) từ 7 đến 18 tuổi thuộc các trường Tiểu học, THCS, CLB trong và ngoài tỉnh như: CLB Lê Thánh Tông Ayun Pa, CLB Cờ Vua - Cờ Tướng Quy Nhơn, CLB Hoàng Anh - Diên Hồng, CLB Kon Tum Chess...

Giải đấu thu hút 150 vận động viên (VĐV) từ 7 đến 18 tuổi. Ảnh: Chu Hằng

Các VĐV được chia theo các nhóm tuổi U7, U8, U9, U10, U11, U12 và nhóm Open. Giải đấu được tổ chức theo thể thức cờ nhanh 20 phút, gồm các hạng mục cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội. Mỗi VĐV thi đấu 7 ván, thời gian 20 phút mỗi ván, áp dụng Luật cờ vua FIDE và thi đấu đối kháng theo hệ Thụy Sĩ.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc. Ảnh: Chu Hằng

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 12 giải nhất, 10 giải nhì, 20 giải ba cho giải cá nhân; đồng thời trao 16 giải nhất, 16 giải nhì và 16 giải ba cho giải đồng đội.