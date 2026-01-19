Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

150 vận động viên tranh tài tại Giải cờ vua Pleiku Chess mở rộng mùa xuân 2026

(GLO)-  Ngày 18-1, tại khách sạn Pleiku Place (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Câu lạc bộ (CLB) Pleiku Chess đã tổ chức Giải cờ vua mở rộng lần thứ 4.

Giải đấu thu hút 150 vận động viên (VĐV) từ 7 đến 18 tuổi thuộc các trường Tiểu học, THCS, CLB trong và ngoài tỉnh như: CLB Lê Thánh Tông Ayun Pa, CLB Cờ Vua - Cờ Tướng Quy Nhơn, CLB Hoàng Anh - Diên Hồng, CLB Kon Tum Chess...

Giải đấu thu hút 150 vận động viên (VĐV) từ 7 đến 18 tuổi. Ảnh: Chu Hằng

Các VĐV được chia theo các nhóm tuổi U7, U8, U9, U10, U11, U12 và nhóm Open. Giải đấu được tổ chức theo thể thức cờ nhanh 20 phút, gồm các hạng mục cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội. Mỗi VĐV thi đấu 7 ván, thời gian 20 phút mỗi ván, áp dụng Luật cờ vua FIDE và thi đấu đối kháng theo hệ Thụy Sĩ.

Ban tổ chức trao giải cho các VĐV xuất sắc. Ảnh: Chu Hằng

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 12 giải nhất, 10 giải nhì, 20 giải ba cho giải cá nhân; đồng thời trao 16 giải nhất, 16 giải nhì và 16 giải ba cho giải đồng đội.

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Nhơn Lý Hội: Lò đào tạo võ thuật đa năng

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Thành lập mới chỉ 2 năm với chuyên môn ban đầu là vovinam, tuy nhiên nhờ có những bước đi đúng đắn, đến nay Câu lạc bộ Nhơn Lý Hội đã từng bước “lấn sân” sang các bộ môn võ cổ truyền, boxing, kickboxing và đạt được một số thành tích cao tại các giải tỉnh.

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Điểm hẹn của giới trẻ yêu thích thể thao

Điểm hẹn của giới trẻ yêu thích thể thao

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), nhiều câu lạc bộ thể thao được thành lập và duy trì tập luyện, thu hút thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe; đồng thời góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng.

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Sôi nổi Giải bóng đá mini ngành Y tế năm 2025

Thể thao

(GLO)- Ngày 27-9, tại sân Ánh Sáng (số 206/16, đường Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Liên chi đoàn Bệnh viện Nhi tỉnh Gia Lai tổ chức Giải bóng đá mini chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

