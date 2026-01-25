Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Thể thao

Thể thao cộng đồng

Bóng đá Marathon Tennis-Pickleball Thể thao cộng đồng

Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Cường vô địch Giải Cờ tướng Tất niên câu lạc bộ 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MINH CHÍ
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, trưa 25-1, tại phường Diên Hồng, Câu lạc bộ (CLB) Cờ tướng Gia Lai đã bế mạc Giải Cờ tướng Tất niên CLB 2025. Giải đấu thu hút gần 100 kỳ thủ đến từ 10 CLB cờ tướng khu vực Tây Gia Lai tham gia.

cac-ky-thu-tap-trung-cao-do-co-nhieu-nuoc-co-hay.jpg
Các kỳ thủ tập trung cao độ, có nhiều nước cờ hay. Ảnh: Minh Chí

Giải đấu áp dụng luật cờ nhanh của Liên đoàn Cờ Việt Nam, trong đó quy định thời gian thi đấu cho mỗi kỳ thủ là 15 phút, cộng thêm 5 giây cho mỗi nước đi theo hình thức tích lũy.

Kết thúc giải, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Cường (đội phường Hội Phú) xuất sắc đoạt Cúp vô địch cá nhân. Giải nhì thuộc về Đặng Bá Vinh (đội phường Diên Hồng), trong khi Hồ Văn Thành (CLB Pleiku) giành giải ba; 2 kỳ thủ khác được trao giải khuyến khích.

ban-to-chuc-trao-cup-vo-dich-cho-ky-thu-nguyen-ngoc-cuong-doi-phuong-hoi-phu.jpg
Ban tổ chức trao cúp vô địch cho kỳ thủ Nguyễn Ngọc Cường (đội phường Hội Phú). Ảnh: Minh Chí

Ở nội dung đồng đội, đội phường Diên Hồng giành giải nhất, đội phường Hội Phú đạt giải nhì, đội phường Thống Nhất giành giải ba, CLB Pleiku nhận giải khuyến khích.

ban-to-chuc-trao-giai-nhat-dong-doi-cho-doi-phuong-dien-hong.jpg
Ban tổ chức trao giải nhất đồng đội cho đội phường Diên Hồng. Ảnh: Minh Chí

Giải đấu không chỉ là sân chơi để các kỳ thủ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, mà còn góp phần lan tỏa phong trào cờ tướng, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn này trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gần 1.000 học sinh, sinh viên hưởng ứng Giải chạy Uprace 2025. Ảnh: Bảo Long

Gần 1.000 học sinh, sinh viên tham gia Giải chạy Uprace 2025

Thể thao

(GLO)- Với chủ đề "Một bước chạy - Một hành trình ý nghĩa", sáng 9-12, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức lễ phát động Giải chạy Uprace 2025.

Hai chị em người Bana đam mê môn đẩy gậy

Hai chị em người Bahnar đam mê môn đẩy gậy

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Đến làng Dơk Rơng (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai), nhắc đến môn đẩy gậy, người dân đều ca ngợi 2 chị em ruột là Blơih (SN 1997) và Blam (SN 1999). Họ không chỉ đạt thành tích cao tại các giải đấu mà còn "truyền lửa" đam mê thể thao cho thế hệ trẻ tại địa phương.

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Nơi ươm mầm tài năng trẻ karate

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Câu lạc bộ Karate Hasuka không chỉ thúc đẩy phong trào rèn luyện võ thuật và nâng cao sức khỏe cho các em nhỏ tại một số xã phía Tây tỉnh Gia Lai mà còn đào tạo, cung cấp nhiều vận động viên cho đội tuyển karate tỉnh.

Hoàng Tấn Vinh giành huy chương vàng bảng U10 tại Giải ECHEss Open Cup 2025. Ảnh: NVCC

Kỳ thủ nhí Phố núi và hành trình chinh phục đấu trường quốc tế

Thể thao

(GLO)- Khi bạn bè đồng trang lứa vẫn say sưa với những trò chơi tuổi thơ, cậu bé Hoàng Tấn Vinh lại dành trọn đam mê cho những ván cờ vua đòi hỏi sự tập trung và tư duy chiến lược. 10 tuổi, kỳ thủ nhí Phố núi đã sở hữu cho mình bộ sưu tập giải thưởng trong nước lẫn quốc tế khiến nhiều người nể phục.

Điểm hẹn của giới trẻ yêu thích thể thao

Điểm hẹn của giới trẻ yêu thích thể thao

Thể thao cộng đồng

(GLO)- Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh (phường Quy Nhơn Nam), nhiều câu lạc bộ thể thao được thành lập và duy trì tập luyện, thu hút thanh thiếu nhi rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe; đồng thời góp phần lan tỏa phong trào tập luyện thể thao trong cộng đồng.

null