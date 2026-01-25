Kỳ thủ Nguyễn Ngọc Cường vô địch Giải Cờ tướng Tất niên câu lạc bộ 2025

(GLO)- Sau 2 ngày thi đấu sôi nổi, trưa 25-1, tại phường Diên Hồng, Câu lạc bộ (CLB) Cờ tướng Gia Lai đã bế mạc Giải Cờ tướng Tất niên CLB 2025. Giải đấu thu hút gần 100 kỳ thủ đến từ 10 CLB cờ tướng khu vực Tây Gia Lai tham gia.

Các kỳ thủ tập trung cao độ, có nhiều nước cờ hay. Ảnh: Minh Chí

Giải đấu áp dụng luật cờ nhanh của Liên đoàn Cờ Việt Nam, trong đó quy định thời gian thi đấu cho mỗi kỳ thủ là 15 phút, cộng thêm 5 giây cho mỗi nước đi theo hình thức tích lũy.

Kết thúc giải, kỳ thủ Nguyễn Ngọc Cường (đội phường Hội Phú) xuất sắc đoạt Cúp vô địch cá nhân. Giải nhì thuộc về Đặng Bá Vinh (đội phường Diên Hồng), trong khi Hồ Văn Thành (CLB Pleiku) giành giải ba; 2 kỳ thủ khác được trao giải khuyến khích.

Ban tổ chức trao cúp vô địch cho kỳ thủ Nguyễn Ngọc Cường (đội phường Hội Phú). Ảnh: Minh Chí

Ở nội dung đồng đội, đội phường Diên Hồng giành giải nhất, đội phường Hội Phú đạt giải nhì, đội phường Thống Nhất giành giải ba, CLB Pleiku nhận giải khuyến khích.

Ban tổ chức trao giải nhất đồng đội cho đội phường Diên Hồng. Ảnh: Minh Chí

Giải đấu không chỉ là sân chơi để các kỳ thủ giao lưu, học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn, mà còn góp phần lan tỏa phong trào cờ tướng, thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ của bộ môn này trên địa bàn tỉnh Gia Lai.