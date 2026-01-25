Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Bế mạc Giải cờ tướng Đại hội Thể dục thể thao xã Đề Gi lần thứ I - năm 2026

HUỲNH VỸ
(GLO)- Ngày 23-1, tại UBND xã Đề Gi, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) xã tổ chức lễ bế mạc Giải cờ tướng Đại hội TDTT xã Đề Gi lần thứ I - năm 2026.

Giải cờ tướng Đại hội TDTT xã Đề Gi lần thứ I - năm 2026 diễn ra trong 2 ngày (22 và 23-1), thu hút 27 vận động viên (VĐV) đến từ các thôn, đơn vị trên địa bàn xã tham gia.

VĐV Nguyễn Ngọc Đông (Đồn Biên phòng Cát Khánh) giành giải nhất Giải cờ tướng Đại hội TDTT lần thứ I - năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Kết quả, VĐV Nguyễn Ngọc Đông (Đồn Biên phòng Cát Khánh) giành giải nhất; Phạm Bá Huy (thôn Đức Phổ 1) đoạt giải nhì; giải ba thuộc về Ngô Thái Dương (thôn An Quang Tây).

Thông qua giải đấu, Ban Tổ chức tiến hành đánh giá phong trào tập luyện môn cờ tướng trên địa bàn xã, đồng thời lựa chọn các VĐV xuất sắc tham gia thi đấu tại các giải đấu cấp tỉnh.

null