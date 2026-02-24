Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Mãn nhãn với "Đêm võ đài Bình Định"

HUỲNH VỸ
(GLO)- Tối 23-2, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức “Đêm võ đài Bình Định” tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Chương trình mang đến cho khán giả những màn so găng hấp dẫn. 

Đại biểu dâng hương bày tỏ sự tri ân các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng, gìn giữ và phát triển võ cổ truyền Bình Định. Ảnh: N.Dũng

"Đêm võ đài Bình Định" mở màn với 2 trận đấu giữa võ sĩ Nguyễn Thành Đạt (võ đường Kim Hồng, Đắk Lắk) và Trần Duy Anh (võ đường Đỗ Thanh Tấn, An Nhơn) ở hạng cân 54 kg; Ngô Bảo Quốc (võ đường Trương Ngọc Bê, Tây Sơn) gặp Lê Phúc Hưởng (võ đường Trần Thiên Dũng, Đắk Lắk) ở hạng cân 48 kg.

Hạng cân 48 kg nữ chứng kiến cuộc chạm trán giữa Nguyễn Cẩm Nhung (võ đường Huỳnh Ngọc Sương, Tây Sơn) và Đinh Thị Như Ý (võ đường Đinh Đà - Cao Sơn Hà, Quảng Ngãi).

Tiếp đó là các cặp đấu: Trương Văn Phú (võ đường Kim Hoàng, Hoài Nhơn) với Nguyễn Duy Lượng (võ đường Năm Châu, Pleiku) ở hạng 54 kg nam; Nguyễn Anh Tuấn (câu lạc bộ Quy Nhơn Kickfit, Quy Nhơn) so găng với Lê Phúc Hào (võ đường Trần Thiên Dũng, Đắk Lắk) ở hạng 64 kg nam.

dem-vo-dai-binh-dinh-4.jpg
Những pha ra đòn ấn tượng tại "Đêm võ đài Bình Định". Ảnh: N.Dũng
dem-vo-dai-binh-dinh-3.jpg
Trận đấu kịch tính giữa võ sĩ Ngô Bảo Quốc (giáp đỏ) với Lê Phúc Hưởng ở hạng cân 48 kg. Ảnh: N.Dũng
man-nhan-dem-vo-dai-binh-dinh.jpg
Ban tổ chức trao thưởng cho các võ sĩ tham gia "Đêm võ đài Bình Định". Ảnh: N.Dũng

Xen giữa những trận so găng kịch tính là các màn biểu diễn quyền thuật đặc sắc, mang đậm tinh hoa võ cổ truyền như: Song đao phá thạch, Lôi long đao, Tam khúc côn, Lão mai quyền, Chấn thiên cung, tay không chống binh khí, đối luyện tay không với tay không… do các võ sinh đến từ Trung tâm Võ thuật cổ truyền Bình Định cùng các võ đường, câu lạc bộ trong tỉnh trình diễn.

Chương trình "Đêm võ đài Bình Định" nhằm tôn vinh, làm nổi bật hình ảnh các võ đường, dòng võ có bề dày lịch sử và đậm bản sắc. Qua đó, đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa của võ cổ truyền Bình Định đến bạn bè và du khách gần xa.

Đồng thời, đây cũng là dịp để công chúng tìm hiểu về văn hóa đặc sắc của vùng đất được mệnh danh đất Võ - quê hương của người anh hùng áo vải cờ đào Quang Trung - Nguyễn Huệ.

dem-vo-dai-binh-dinh-13.jpg
Đông đảo khán giả theo dõi và cổ vũ cho các võ sĩ thi đấu trong "Đêm võ đài Bình Định". Ảnh: H.V
