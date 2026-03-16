Tạo sân chơi bóng đá nữ các dân tộc thiểu số

(GLO)- Từ ngày 17 đến 21-3, tại sân vận động Binh đoàn 15 (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai), 8 đội bóng nữ đến từ Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Gia Lai sẽ cùng tranh tài ở Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số lần thứ nhất Cúp VTV5.

Giải do Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Truyền hình tiếng dân tộc (Đài Truyền hình Việt Nam) và Binh đoàn 15 tổ chức, nhằm thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cùng với đó, giải còn tạo sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích cho nữ vận động viên (VĐV) là người dân tộc thiểu số; qua đó phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố thể thao có tiềm năng, góp phần phát triển phong trào bóng đá nữ trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới.

Thông qua giải còn góp phần tuyên truyền, quảng bá hình ảnh vùng đất, con người Gia Lai, tôn vinh bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số; hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Đội bóng nữ Đak Đoa nỗ lực tập luyện, quyết tâm thi đấu tốt. Ảnh: R.P

Theo ông Dương Minh Nguyên - Phó Trưởng Phòng Quản lý Thể dục thể thao (Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch), trước đó, giải đấu dự kiến được tổ chức tại xã Đak Đoa.

Tuy nhiên, do địa phương đang trong quá trình chuẩn bị cho công tác bầu cử nên kế hoạch này không thể triển khai. Vì vậy, Binh đoàn 15 đứng ra đăng cai tổ chức giải tại sân vận động của đơn vị.

Giải đã thu hút sự đăng ký tham gia của 2 đội bóng ở địa phương có phong trào bóng đá nữ phát triển mạnh ở phía Tây tỉnh, thu hút các em người đồng bào dân tộc thiểu số tập luyện, cùng 4 đội bóng nữ của những đơn vị, công ty thuộc Binh đoàn 15.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng mời thêm hai đội bóng đá nữ đến từ các tỉnh Quảng Ngãi và Đắk Lắk. 8 đội bóng nữ (cầu thủ tham gia từ 15 tuổi trở lên) tham gia giải được chia làm 2 bảng, thi đấu vòng tròn tính điểm theo thể thức bóng đá sân 7 người.

Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá nữ Link Coffee (xã Đak Đoa) có lực lượng cầu thủ chủ yếu là những cô gái Bahnar, Jrai, do anh Nguyễn Anh Dũng (xã Đak Đoa) cùng một số người bạn sáng lập vào năm 2020.

Thời gian qua, CLB không chỉ duy trì tập luyện thường xuyên, tạo nên một tập thể gắn kết và giàu đam mê với bóng đá, mà còn tích cực tham gia nhiều giải đấu phong trào trong và ngoài tỉnh. Qua các giải đấu, đội bóng đã thi đấu ấn tượng và đoạt nhiều thành tích cao.

Tham dự Giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số lần thứ nhất Cúp VTV5, lực lượng cầu thủ của CLB Bóng đá nữ Link Coffee khoác áo đội bóng mang tên địa phương Đak Đoa tham gia tranh tài.

Anh Nguyễn Anh Dũng - HLV đội bóng đá nữ Đak Đoa, cho biết đội tham gia giải đấu với 17 cầu thủ là người Jrai, Bahnar. Phần lớn các thành viên vẫn đang là học sinh nên thời gian dành cho tập luyện còn khá hạn chế.

Tuy vậy, toàn đội vẫn cố gắng sắp xếp tập luyện vào những ngày cuối tuần, đồng thời linh hoạt bố trí thời gian xen kẽ với lịch học để có sự chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu.

“Đến với giải lần này, đội đặt nhiều kỳ vọng và quyết tâm thi đấu hết mình, phấn đấu đạt thành tích cao, hướng tới mục tiêu giành một trong hai vị trí dẫn đầu để có cơ hội tham dự Giải bóng đá nữ dân tộc thiểu số toàn quốc trong thời gian tới” - Huấn luyện viên Dũng chia sẻ.

Em Rơ Châm H’Vưn (SN 2009, đội bóng đá nữ Đak Đoa) cho biết, em cảm thấy rất vui và tự hào khi được góp mặt tại giải bóng đá nữ các dân tộc thiểu số lần đầu tiên được tổ chức.

“Toàn đội chúng em mong muốn thi đấu hết mình, cống hiến những trận đấu đẹp, tinh thần fairplay, qua đó tăng cường sự gắn kết, giao lưu với các đội bạn và quảng bá hình ảnh phụ nữ dân tộc thiểu số năng động, khỏe mạnh” - em H’Vưn bày tỏ.

Đội bóng đá nữ Ia Tôr sẵn sàng chinh phục Giải Bóng đá nữ các dân tộc thiểu số lần thứ nhất Cup VTV5. Ảnh: R.P

Huấn luyện viên đội bóng đá nữ Ia Tôr (xã Ia Tôr) Võ Thái Thiện cho biết, trước đây, đội bóng của mình từng tham gia các kỳ đại hội thể dục thể thao ở địa phương và một số giải phong trào trong và ngoài tỉnh, nhưng chủ yếu thi đấu ở sân 5 người.

Đây là lần đầu tiên đội thi đấu trên sân 7 người nên cũng là một thử thách không nhỏ. Vì vậy, toàn đội đang tích cực tập luyện, đặt mục tiêu giành quyền vào bán kết.

“Tham gia giải lần này, đội có 13 cầu thủ nữ đều là người Jrai, trong đó có 4 em đang là học sinh. Các cầu thủ đều rất háo hức nhưng cũng không khỏi hồi hộp trước khi bước vào giải.

Tôi đã động viên các em thi đấu tự tin, đoàn kết, nỗ lực hết mình, đặc biệt khi đối đầu với các đội bóng mạnh, nhất là những đội đến từ ngoài tỉnh” - anh Thiện chia sẻ.