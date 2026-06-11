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Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đầu tư mạnh mẽ vào CLB Champasak HAGL Avenir FC

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(GLO)- Chiều 11-6, tại TP. Pakse, tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược và tái định vị thương hiệu CLB Champasak HAGL Avenir FC giữa Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) và Liên đoàn bóng đá tỉnh Champasak, Công ty Connected Sole Co. Ltd.

Ông Nguyễn Chí Thắng - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn HAGL tại Lào cho biết: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức cam kết sẽ tài trợ chính cho CLB Champasak HAGL Avenir FC trong thời gian 3 năm; tài trợ 1.000 quả bóng cho bóng đá phong trào tỉnh Champasak.

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Tập đoàn HAGL và Liên đoàn bóng đá tỉnh Champasak, Công ty Connected Sole Co. Ltd ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, Tập đoàn HAGL sẽ hỗ trợ Đội tuyển Quốc gia Lào tập huấn tại Trung tâm huấn luyện Hàm Rồng (tỉnh Gia Lai) từ ngày 1 đến 15-7-2026 nhằm chuẩn bị tốt nhất cho Giải vô địch Đông Nam Á ASEAN Huyndai Cup 2026.

Ông Keolattana Sihavong - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá tỉnh Champasak - bày tỏ: Việc Tập đoàn HAGL đầu tư vào CLB Champasak HAGL Avenir FC sẽ giúp đội bóng có nguồn lực tài chính ổn định, đủ khả năng cạnh tranh với các đội bóng mạnh vươn tới danh hiệu vô địch Lào League 1.

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Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: ĐVCC

Trong khi đó, ông Lee Dong Jun - Giám đốc Công ty DJ Management (Hàn Quốc) khẳng định: Lễ ký kết hợp đồng có ý nghĩa quan trọng đối với bóng đá tỉnh Champasak. Đây là dự án hợp tác giữa Lào, Việt Nam và Hàn Quốc. Khi bắt tay hợp tác cùng nhau, chúng tôi sẽ xây dựng cơ hội để phát triển bóng đá cho các nước Đông Nam Á.

Ông Lee Dong Jun cũng tin tưởng rằng, với sự đầu tư của HAGL, cùng với sự ủng hộ của chính quyền tỉnh Champasak, đội bóng sẽ phấn đấu đoạt chức vô địch và đại diện cho Lào tham dự giải các câu lạc bộ Châu Á trong tương lai.

Được biết, ngoài việc cam kết sẽ tài trợ chính cho CLB Champasak HAGL Avenir FC, trong năm 2026, Tập đoàn HAGL sẽ tiến hành khai hoang và trồng 1.500 ha cà phê tại tỉnh Champasak đúng như cam kết đã được ký kết giữa lãnh đạo chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL. Trong 2 năm tiếp theo (2027-2028), Công ty sẽ hoàn tất việc trồng 5.000 ha cà phê.

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