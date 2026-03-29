Thắt chặt quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Gia Lai và các tỉnh Nam Lào

Đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai phát biểu tại buổi lễ.

Dự hội nghị, về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, địa phương liên quan.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai và 4 tỉnh Nam Lào tại lễ ký kết.

Về phía 4 tỉnh Nam Lào và các cơ quan đại diện của Lào tại Việt Nam có các đồng chí: Sỉ-lay Sỉ-sá-vẻng-súc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Attapeu; Sổm-bun Hương-vông-sả - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Champasak; Phô-sỉ Kẹo-sỉ-phăn-đon - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Salavan; Bun-thạ-vi Nạ-khon-sit - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Chính quyền tỉnh Sekong; Sổm-xay Nong-la - Tham tán kinh tế, Đại sứ quán nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam; Phu-sá-vàng Phôm-ma-chắc - Lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng cùng các sở, ban, ngành liên quan trong đoàn đại biểu cấp cao 4 tỉnh Nam Lào.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã trình bày báo cáo đánh giá kết quả hợp tác, phát triển giữa tỉnh Gia Lai và 4 tỉnh Nam Lào giai đoạn 2021-2025 và phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030.

Giai đoạn 2021-2025, mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19, nhưng hợp tác giữa tỉnh Gia Lai (bao gồm Bình Định và Gia Lai trước sáp nhập) với các tỉnh Nam Lào vẫn đạt nhiều kết quả tốt đẹp.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, tỉnh Gia Lai trao 320 suất học bổng, duy trì bình quân hơn 100 lưu học sinh Lào mỗi năm. Trong thương mại, đầu tư, có 15 doanh nghiệp của tỉnh với tổng vốn hơn 595,3 triệu USD hoạt động tại Lào. Các lĩnh vực khoa học - công nghệ, nông nghiệp, y tế được đẩy mạnh thông qua chuyển giao kỹ thuật, tập huấn chuyên môn, hỗ trợ thiết bị. Hợp tác về quốc phòng, an sinh xã hội được tăng cường với nhiều hoạt động khám - chữa bệnh, hỗ trợ, xây dựng công trình hữu nghị với tổng kinh phí gần 116 tỷ đồng...

Sinh viên Lào biểu diễn văn nghệ tại chương trình tình nguyện hè do Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức.

Giai đoạn 2026-2030, tỉnh Gia Lai và các tỉnh Nam Lào sẽ tiếp tục hợp tác theo hướng toàn diện, thiết thực. Nâng cao nhận thức về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào; duy trì trao đổi đoàn cấp cao, thăm hỏi, tiếp xúc định kỳ; đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực: giáo dục - đào tạo, y tế, nông nghiệp, khoa học - công nghệ, đầu tư, thương mại, kết nối doanh nghiệp mở rộng liên kết phát triển du lịch, giao lưu văn hóa, thể thao, thanh niên và đối ngoại nhân dân; phối hợp bảo đảm quốc phòng - an ninh; tăng cường cơ chế phối hợp, rà soát, đánh giá việc triển khai các nội dung hợp tác, phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương.

Tại hội nghị, lãnh đạo 4 tỉnh Nam Lào đánh giá cao kết quả hợp tác với tỉnh Gia Lai trong thời gian qua, đồng thời chia sẻ một số kiến nghị nhằm triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn tới.

Lãnh đạo 4 tỉnh Nam Lào phát biểu tại lễ ký kết.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn khẳng định: Tỉnh Gia Lai xác định việc tăng cường hợp tác với các tỉnh Nam Lào không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại địa phương, mà còn là trách nhiệm chính trị quan trọng, góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Để hợp tác hiệu quả trong giai đoạn 2026-2030, các bên cần tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi đoàn các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào, nhất là cho thế hệ trẻ, bảo đảm sự kế thừa và phát triển bền vững. Nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực trọng tâm; triển khai các chương trình, dự án hợp tác theo hướng thực chất, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, gắn hợp tác với nhu cầu phát triển của mỗi bên. Tăng cường phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau; tăng cường giao lưu nhân dân, vun đắp tình cảm giữa nhân dân các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị.

“Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với các tỉnh Nam Lào để triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết, với tinh thần “giúp bạn là giúp mình”, cùng phát triển, cùng thắng lợi” - Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Gia Lai và Ủy ban Chính quyền các tỉnh Attapeu, Champasak, Salavan và Sekong tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

UBND tỉnh Gia Lai và Ủy ban Chính quyền tỉnh Attapeu tiến hành ký kết bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030.

Cũng tại chương trình, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sekong và Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần đã ký kết bản ghi nhớ hợp tác với các nội dung: phối hợp, hỗ trợ trong nghiên cứu, khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Sekong, tập trung vào các dự án trồng cây công - nông nghiệp, phát triển cây gỗ lớn, cung ứng giống cây trồng tại vùng dự án, cũng như nghiên cứu đầu tư trong lĩnh vực khai thác khoáng sản.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sekong (trái) và Tổng Công ty PISICO Bình Định - Công ty Cổ phần ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai cũng gia hạn biên bản ghi nhớ Dự án trồng rừng đa canh tại tỉnh Attapeu. Dự án là một phần trong chuỗi hoạt động đầu tư của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Hiện nay, Tập đoàn đang triển khai 5 dự án quy mô lớn trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao với các sản phẩm chủ lực như chuối tươi, sầu riêng, cà phê và dâu tằm tơ, tập trung tại 2 tỉnh Attapeu và Champasak.

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (trái) gia hạn biên bản ghi nhớ Dự án trồng rừng đa canh tại tỉnh Attapeu.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc đánh giá: Bước vào giai đoạn phát triển mới, tỉnh Gia Lai sau sáp nhập có thêm điều kiện để mở rộng không gian hợp tác với các tỉnh Nam Lào trên cơ sở bổ trợ, cùng phát triển.

Với lợi thế về nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp chế biến, thương mại, dịch vụ và khả năng kết nối giữa khu vực Tây Nguyên với duyên hải miền Trung Việt Nam, Gia Lai mong muốn cùng các tỉnh Nam Lào thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa các hoạt động hợp tác thực chất, hiệu quả, tạo động lực mới cho phát triển kinh tế - xã hội của mỗi địa phương.

“Tôi đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác đã ký kết, trọng tâm là thúc đẩy giao thương, phát triển logistics, tạo thuận lợi xuất nhập khẩu; đẩy mạnh hợp tác nông nghiệp, nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, phát triển nguồn nhân lực; mở rộng giao lưu văn hóa, du lịch và bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực biên giới. Đồng thời, cần phát huy cơ chế trao đổi đoàn, cụ thể hóa thỏa thuận bằng kế hoạch hằng năm, thường xuyên rà soát, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hợp tác ngày càng thực chất, hiệu quả, bền vững.

Tin tưởng rằng, với tinh thần đoàn kết, hữu nghị và quyết tâm chung, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Gia Lai và 4 tỉnh Nam Lào sẽ ngày càng phát triển, trở thành điểm sáng trong hợp tác cấp địa phương, qua đó góp phần vun đắp và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào” - Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai tặng quà lưu niệm cho lãnh đạo và đoàn đại biểu cấp cao các tỉnh Nam Lào.