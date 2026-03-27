Vun đắp tình hữu nghị Việt - Lào

Tết Bunpimay ấm áp, nghĩa tình

Trong không khí rộn ràng của Tết cổ truyền Bunpimay, cụm bản Nỏng Mịc (huyện Sa Na Som Bun, tỉnh Champasak, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) như ấm lên bởi sự hiện diện của đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Gia Lai.

Giữa những cái bắt tay thân tình và nụ cười cởi mở, tình cảm quân dân 2 nước được nối dài bằng những việc làm cụ thể. Ngay tại cụm bản, đội ngũ quân - dân y của lực lượng vũ trang tỉnh đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp phát thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân.

Cùng với đó, 200 suất quà (500 nghìn đồng/suất) đã được trao tận tay các hộ gia đình; 5 căn nhà của các hộ khó khăn được hỗ trợ kinh phí 20 triệu đồng/căn để sửa chữa. Một số vật tư y tế thiết yếu cũng được trao cho cơ sở y tế địa phương, góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân.

Người dân cụm bản Nỏng Mịc nồng nhiệt đón đoàn công tác Bộ CHQS tỉnh Gia Lai sang thăm, chúc mừng nhân dịp Tết Bunpimay. Ảnh: Anh Tuấn

Từ những hoạt động cụ thể, thiết thực, tình cảm giữa lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai với chính quyền và nhân dân địa phương ngày càng được gắn kết chặt chẽ.

Ông Phụt Thạ Sắc Lạ Đa - Trưởng bản Sing Sẳm Phăn (cụm bản Nỏng Mịc) xúc động chia sẻ: Những năm qua, các hoạt động hỗ trợ của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai từ khám bệnh, cấp thuốc đến giúp đỡ đời sống đã góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt và nâng cao nhận thức chăm sóc sức khỏe cho bà con.

Với sự trân trọng, ông Bun Phêng Si Lị Vạt - Phó Chủ tịch Ủy ban chính quyền huyện Sa Na Som Bun - khẳng định: Những việc làm cụ thể, thiết thực của lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ trước mắt mà còn góp phần vun đắp niềm tin, củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân 2 nước ngày càng bền chặt.

Hợp tác bền vững

Không chỉ dừng lại ở những hoạt động nghĩa tình trong dịp Tết Bunpimay, thời gian qua, công tác đối ngoại quốc phòng của Bộ CHQS tỉnh Gia Lai được triển khai đồng bộ, bài bản, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác toàn diện với các địa phương nước bạn Lào, đặc biệt là 2 tỉnh Attapeu và Champasak.

Riêng trong năm 2025, Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp triển khai nhiều chương trình hỗ trợ thiết thực với tổng kinh phí hơn 6,2 tỷ đồng theo nội dung hợp tác đã ký kết.

Trong đó, các hoạt động quân - dân y tiếp tục được duy trì hiệu quả khi tổ chức các đoàn công tác sang khám bệnh, cấp phát thuốc cho hơn 2.300 lượt người dân tại các cụm bản thuộc huyện Mun La Pa Moc (tỉnh Champasak) và huyện Sả Nám Xay (tỉnh Attapeu); hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà ở cho 10 hộ gia đình khó khăn và tặng 200 suất quà với tổng trị giá hơn 1,3 tỷ đồng.

Lực lượng quân - dân y Bộ CHQS tỉnh Gia Lai khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân cụm bản Nỏng Mịc. Ảnh: Anh Tuấn

Cùng với đó, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai đã cử đoàn cán bộ sang thăm, làm việc và bàn giao kinh phí xây dựng công trình hữu nghị cho Bộ CHQS tỉnh Attapeu và Champasak, mỗi tỉnh 1,8 tỷ đồng. Qua đó, góp phần tăng cường cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng vũ trang hai bên.

Từ ngày 24 đến 28-3, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai tổ chức đoàn công tác sang thăm, chúc Tết Bộ CHQS tỉnh Champasak, Attapeu và triển khai khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà, hỗ trợ kinh phí sửa chữa nhà cho các hộ khó khăn. Tổng kinh phí thực hiện các chương trình gần 500 triệu đồng.

Đại tá Lê Thanh Tùng - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh - khẳng định: Các hoạt động đối ngoại quốc phòng là cầu nối quan trọng trong việc củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa lực lượng vũ trang và chính quyền, nhân dân hai bên biên giới.

Qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, hữu nghị và phát triển.

Đánh giá cao sự phối hợp hiệu quả đó, đại tá Sít Pa Sợt Nuôn Na Ni Vông - Chỉ huy trưởng Quân sự Bộ CHQS tỉnh Champasak - cho rằng, các hoạt động hợp tác với Bộ CHQS tỉnh Gia Lai thời gian qua được triển khai ngày càng thiết thực, đi vào chiều sâu, phù hợp với nhu cầu thực tế của địa phương.

“Không chỉ hỗ trợ về vật chất, những chương trình phối hợp còn góp phần nâng cao năng lực công tác của lực lượng vũ trang; đồng thời tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hai bên, tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục mở rộng hợp tác trong thời gian tới” - Đại tá Sít Pa Sợt Nuôn Na Ni Vông nhấn mạnh.