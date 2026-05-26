Cụm thi đua số 9 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai sơ kết phong trào thi đua quyết thắng

(GLO)- Ngày 25-5, tại xã Ia Dơk (tỉnh Gia Lai), Cụm thi đua số 9 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2026.

Cụm thi đua số 9 gồm Ban Chỉ huy Quân sự 11 xã: Ia Dơk, Đức Cơ, Ia Nan, Ia Pnôn, Ia Krêl, Ia Dom, Ia Púch, Ia Le, Chư Pưh, Ia Hrú và Ia Ko.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thanh Tịnh

Phong trào thi đua quyết thắng những tháng đầu năm 2026 được các đơn vị triển khai đồng bộ, hiệu quả với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện.

Các đơn vị đã quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật được duy trì nền nếp; 100% cán bộ, chiến sĩ được học tập đầy đủ; kỷ luật quân đội, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu được thực hiện nghiêm túc.

Công tác phát triển Đảng, kiểm tra, giám sát được các đơn vị quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Hoạt động dân vận, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều chương trình thiết thực như “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi gia đình chính sách, hỗ trợ nhân dân, qua đó tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026 được triển khai chặt chẽ, đúng quy định, hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân. Đồng thời, các đơn vị duy trì hiệu quả công tác tăng gia sản xuất, chăn nuôi, góp phần bảo đảm đời sống cho cán bộ, chiến sĩ; quân số khỏe luôn đạt trên 99,5%.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Cụm thi đua số 9 thống nhất, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng gắn với nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; duy trì nghiêm nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động.

Các đơn vị tập trung nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các điển hình tiên tiến, thực hiện hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng.

Ngoài ra, chủ động chuẩn bị tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2027; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên vững mạnh; bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, quản lý chặt chẽ vũ khí, trang bị, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu thi đua năm 2026.