Lãnh đạo xã Bình Hiệp thăm, động viên chiến sĩ mới tại Trung đoàn 95

HỒNG QUANG
(GLO)- Sáng 7-5, lãnh đạo xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức đoàn đến thăm, gặp mặt và động viên các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026 tại Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5).

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Minh Lực đã đại diện lãnh đạo địa phương ân cần thăm hỏi tình hình sinh hoạt, học tập và rèn luyện của các chiến sĩ; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt khó, nhanh chóng thích nghi với môi trường quân đội của các tân binh.

Lãnh đạo xã Bình Hiệp tặng quà động viên các chiến sĩ mới.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Hiệp nhấn mạnh, thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Vì vậy, thế hệ trẻ phải phát huy truyền thống anh hùng của quân và nhân dân xã Bình Hiệp trong các cuộc kháng chiến.

Lãnh đạo xã cũng mong muốn các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, chấp hành nghiêm kỷ luật; tích cực học tập, rèn luyện, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo xã Bình Hiệp trao tặng Trung đoàn 95 chiếc tivi 55 inch để hỗ trợ đơn vị trong sinh hoạt và học tập.

Nhân dịp này, lãnh đạo địa phương đã trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm động viên các chiến sĩ yên tâm rèn luyện và phấn đấu trong thời gian tại ngũ. Đồng thời, đoàn công tác cũng trao tặng cho Trung đoàn 95 chiếc tivi 55 inch để hỗ trợ đơn vị trong sinh hoạt và học tập.

Những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ thắt chặt tình đoàn kết giữa chiến sĩ mới Sư đoàn 2 và đoàn viên thanh niên địa phương trên địa bàn tỉnh.

Kết nối yêu thương, tiếp sức chiến sĩ mới

(GLO)- Những ngày đầu trong quân ngũ luôn là thử thách với mỗi tân binh. Tại các đơn vị thuộc Sư đoàn 2 (Quân khu 5) đóng quân trên địa bàn tỉnh Gia Lai, những hoạt động kết nghĩa giao lưu cùng mô hình nhóm Zalo đã trở thành điểm tựa tinh thần quan trọng, giúp chiến sĩ mới yên tâm rèn luyện.

Chăm lo bữa ăn ngày lễ cho bộ đội

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

Kỷ vật chiến trường kể chuyện Tây Nguyên

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

Bộ đội Biên phòng bám dân, dựng sinh kế vùng biên

(GLO)- Những năm qua, Bộ đội Biên phòng Gia Lai đổi mới dân vận, bám địa bàn, đồng hành cùng Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội. Từ những việc làm thiết thực, người lính quân hàm xanh ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa tin cậy, góp phần củng cố thế trận lòng dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Giữ quân số khỏe giữa nắng nóng thao trường

(GLO)- Nắng nóng kéo dài trong mùa khô đang đặt ra nhiều thách thức đối với công tác huấn luyện của các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, nhờ chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, các đơn vị vẫn bảo đảm sức khỏe bộ đội, giữ vững chất lượng huấn luyện.

