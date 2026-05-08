Lãnh đạo xã Bình Hiệp thăm, động viên chiến sĩ mới tại Trung đoàn 95

(GLO)- Sáng 7-5, lãnh đạo xã Bình Hiệp (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức đoàn đến thăm, gặp mặt và động viên các chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2026 tại Trung đoàn 95 (Sư đoàn 2, Quân khu 5).

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Lê Minh Lực đã đại diện lãnh đạo địa phương ân cần thăm hỏi tình hình sinh hoạt, học tập và rèn luyện của các chiến sĩ; đồng thời ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm vượt khó, nhanh chóng thích nghi với môi trường quân đội của các tân binh.

Bí thư Đảng ủy xã Bình Hiệp nhấn mạnh, thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm vinh dự của mỗi công dân đối với Tổ quốc. Vì vậy, thế hệ trẻ phải phát huy truyền thống anh hùng của quân và nhân dân xã Bình Hiệp trong các cuộc kháng chiến.

Lãnh đạo xã cũng mong muốn các chiến sĩ mới tiếp tục phát huy truyền thống quê hương, chấp hành nghiêm kỷ luật; tích cực học tập, rèn luyện, đoàn kết, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp này, lãnh đạo địa phương đã trao tặng những phần quà ý nghĩa nhằm động viên các chiến sĩ yên tâm rèn luyện và phấn đấu trong thời gian tại ngũ. Đồng thời, đoàn công tác cũng trao tặng cho Trung đoàn 95 chiếc tivi 55 inch để hỗ trợ đơn vị trong sinh hoạt và học tập.