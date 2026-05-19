Gia Lai: Khen thưởng 2 đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng - chống tội phạm

(GLO)- Ngày 18-5, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an xã Chư Prông vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng - chống tội phạm.

Trước đó, tối 3-5, Công an xã Chư Prông tiếp nhận tin trình báo của chị H. (ở thôn 5, xã Chư Prông) về việc nhà chị bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy nhiều tiền, vàng và đô la Mỹ khi gia đình đi vắng dài ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Chư Prông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an xã Chư Prông. Ảnh: Thúy Trinh

Sau gần 30 giờ điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Sơn Tùng (SN 2001, ở xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai) là thủ phạm trong vụ trộm nói trên, thu hồi toàn bộ tài sản bị trộm cắp trị giá hơn 400 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng này còn khai đã thực hiện 2 vụ trộm khác với tổng số tiền 154 triệu đồng tại xã Ia Boòng và Chư Prông.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cũng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đăk Lăk bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Chúc (SN 2001, ở phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai). Ngày 10-5, Chúc cướp giật dây chuyền vàng trị giá 33 triệu đồng của một phụ nữ đi xe đạp điện ở thôn Trung Tín 2, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.