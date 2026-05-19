Gia Lai: Khen thưởng 2 đơn vị có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng - chống tội phạm

THÚY TRINH
(GLO)- Ngày 18-5, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an xã Chư Prông vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng - chống tội phạm.

Trước đó, tối 3-5, Công an xã Chư Prông tiếp nhận tin trình báo của chị H. (ở thôn 5, xã Chư Prông) về việc nhà chị bị kẻ gian đột nhập, phá két sắt lấy nhiều tiền, vàng và đô la Mỹ khi gia đình đi vắng dài ngày.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Chư Prông phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự triển khai các biện pháp nghiệp vụ, truy xét đối tượng.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) và Công an xã Chư Prông. Ảnh: Thúy Trinh

Sau gần 30 giờ điều tra, lực lượng Công an đã bắt giữ Nguyễn Sơn Tùng (SN 2001, ở xã Ia Boòng, tỉnh Gia Lai) là thủ phạm trong vụ trộm nói trên, thu hồi toàn bộ tài sản bị trộm cắp trị giá hơn 400 triệu đồng. Ngoài ra, đối tượng này còn khai đã thực hiện 2 vụ trộm khác với tổng số tiền 154 triệu đồng tại xã Ia Boòng và Chư Prông.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cũng phối hợp với lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đăk Lăk bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Chúc (SN 2001, ở phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai). Ngày 10-5, Chúc cướp giật dây chuyền vàng trị giá 33 triệu đồng của một phụ nữ đi xe đạp điện ở thôn Trung Tín 2, xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

(GLO)- Ngày 12-5, Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết: Từ ngày 15-12-2025 đến ngày 8-5-2026, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 272 vụ tai nạn giao thông, làm chết 202 người, bị thương 120 người, thiệt hại tài sản ước tính hơn 2,6 tỷ đồng.

(GLO)- Dịp lễ 30-4 và 1-5, các đơn vị quân đội chú trọng nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, dinh dưỡng, an toàn thực phẩm, góp phần nâng cao sức khỏe và tạo khí thế vui tươi trong toàn đơn vị.

(GLO)- Bảo tàng Quân đoàn 34 đang lưu giữ hàng nghìn hiện vật, tư liệu quý về cuộc kháng chiến của quân và dân Tây Nguyên. Trong đó, có nhiều hiện vật gắn liền với tên tuổi các vị tướng đã gắn bó, góp phần làm nên nhiều chiến công lừng lẫy trên mảnh đất Tây Nguyên.

