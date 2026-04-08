Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ cụ bà bị hành hung trong quán ăn

(GLO)- Tối 8-4, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai - cho biết đã chỉ đạo Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ vụ cụ bà bị hành hung trong quán ăn ở phường Quy Nhơn Nam.

“Các đơn vị đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc. Quan điểm của Công an tỉnh là xử lý nghiêm để răn đe. Khi có kết quả Công an tỉnh sẽ công bố thông tin” - Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn cho biết thêm.

Quán bánh bèo nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Chơn

Chiều 8-4, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vụ việc bà bà T.T.L. (SN 1966, trú phường Quy Nhơn Nam) bị hành hung trong quán Bánh bèo nóng Tây Sơn trước số nhà 63 Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn Nam) có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đó, khoảng 4 giờ 35 phút ngày 7-4, đối tượng Nguyễn Văn Ý (trú khu phố 33, phường Quy Nhơn Nam) cùng 2 người bạn là N.V.H. (SN 1988) và T.V.B. (SN 1993) đến ăn bánh bèo tại quán trên.

Tại đây, giữa Ý và bà L. xảy ra tranh cãi về việc mua bán bánh bèo nên Ý chửi bới và dùng ghế ném, dùng tay đánh vào đầu và mặt bà L. Hậu quả khiến nạn nhân sưng nề, đau nhiều vùng ở đầu và mặt, xây xát da vùng mặt.

Theo thông tin bà L. và người dân cho biết, Ý sau đó còn rượt đuổi, tấn công con trai của bà L. là T.M.L. (SN 2001, trú phường Quy Nhơn Nam) lúc người này vội chạy tới hiện trường sau khi nghe tin mẹ bị hành hung .

Bà L. đang điều trị tại khoa Ngoại Kỹ thuật cao, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Trong khi đó, L. dù bị thương tích vẫn gắng gượng để tới lui chăm sóc mẹ.

Chiều 8-4, Công an phường Quy Nhơn Nam và Phòng Cảnh sát hình sự làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Ý để điều tra, xác minh làm rõ các hành vi của người này. Cơ quan Công an cũng làm việc với những người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.