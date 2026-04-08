Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Pháp luật

Tin tức Ký sự pháp đình Góc cảnh báo / Chống tin giả

Công an tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý nghiêm vụ cụ bà bị hành hung trong quán ăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Tối 8-4, Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai - cho biết đã chỉ đạo Công an phường Quy Nhơn Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự điều tra, làm rõ vụ cụ bà bị hành hung trong quán ăn ở phường Quy Nhơn Nam.

“Các đơn vị đang tập trung điều tra làm rõ vụ việc. Quan điểm của Công an tỉnh là xử lý nghiêm để răn đe. Khi có kết quả Công an tỉnh sẽ công bố thông tin” - Đại tá Nguyễn Ngọc Sơn cho biết thêm.

Quán bánh bèo nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nguyễn Chơn

Chiều 8-4, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vụ việc bà bà T.T.L. (SN 1966, trú phường Quy Nhơn Nam) bị hành hung trong quán Bánh bèo nóng Tây Sơn trước số nhà 63 Hoàng Văn Thụ (phường Quy Nhơn Nam) có dấu hiệu của hành vi cố ý gây thương tích.

Theo đó, khoảng 4 giờ 35 phút ngày 7-4, đối tượng Nguyễn Văn Ý (trú khu phố 33, phường Quy Nhơn Nam) cùng 2 người bạn là N.V.H. (SN 1988) và T.V.B. (SN 1993) đến ăn bánh bèo tại quán trên.

Tại đây, giữa Ý và bà L. xảy ra tranh cãi về việc mua bán bánh bèo nên Ý chửi bới và dùng ghế ném, dùng tay đánh vào đầu và mặt bà L. Hậu quả khiến nạn nhân sưng nề, đau nhiều vùng ở đầu và mặt, xây xát da vùng mặt.

Theo thông tin bà L. và người dân cho biết, Ý sau đó còn rượt đuổi, tấn công con trai của bà L. là T.M.L. (SN 2001, trú phường Quy Nhơn Nam) lúc người này vội chạy tới hiện trường sau khi nghe tin mẹ bị hành hung .

Bà L. đang điều trị tại khoa Ngoại Kỹ thuật cao, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam). Trong khi đó, L. dù bị thương tích vẫn gắng gượng để tới lui chăm sóc mẹ.

Chiều 8-4, Công an phường Quy Nhơn Nam và Phòng Cảnh sát hình sự làm việc với đối tượng Nguyễn Văn Ý để điều tra, xác minh làm rõ các hành vi của người này. Cơ quan Công an cũng làm việc với những người liên quan, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định.

Đánh giá bài viết

Siết chặt an ninh tại cơ sở lưu trú

Pháp luật

(GLO)- Lượng du khách tăng cao đặt ra yêu cầu đảm bảo an ninh, an toàn ngay từ các cơ sở lưu trú. Tinh thần chủ động của các cơ sở kinh doanh, sự vào cuộc đồng bộ của lực lượng chức năng đang góp phần giữ gìn môi trường du lịch an toàn, thân thiện.

Pháp luật

(GLO)- Ngày 1-4, Đội Giao thông đường thủy, Phòng Cảnh sát Giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đồn Biên phòng Nhơn Lý và Công an phường Quy Nhơn Đông tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật, ký cam kết chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa.

Pháp luật

(GLO)- Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an về mở đợt cao điểm (từ ngày 15/12/2025 - 16/3/2026) bảo đảm ANTT phục vụ các sự kiện trọng đại của đất nước, Công an tỉnh đã tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ngành, đoàn thể phối hợp triển khai, xác định đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Gia Lai: Đánh người trong quán nhậu, 3 bị cáo ra tòa lãnh án

Pháp luật

(GLO)- Ngày 30-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Duy Ngọc (SN 1990) 14 năm tù về tội “Giết người”, Lê Thành Nhân (SN 1997) 2 năm tù và Bùi Trọng Hữu (SN 1995, cùng xã Tuy Phước Tây) 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

