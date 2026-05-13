Điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong tại phường Diên Hồng

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Theo nguồn tin của phóng viên, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp cùng Công an phường Diên Hồng đang điều tra vụ án mạng khiến 1 người tử vong.

Nạn nhân được xác định là B.M.S. (SN 2009, trú tại làng Mèo, xã Ia Grai). Theo thông tin ban đầu, S. có mâu thuẫn với nhóm của nam thanh niên tên Hoàng (chưa xác định lai lịch cụ thể) qua mạng xã hội nên cả 2 đã hẹn nhau để giải quyết.

S. đã được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai nhưng đã tử vong. Ảnh: Văn Ngọc

Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 12-5, S. điều khiển xe máy chở theo 2 người bạn cùng sinh năm 2008 đến phòng trọ tại hẻm đường Tuệ Tĩnh (thuộc tổ 6 Ia Kring, phường Diên Hồng) để tìm Hoàng.

Khi S. đang gõ cửa thì xuất hiện 1 nhóm khoảng 3 thanh niên ở trong dãy trọ này xông ra đánh khiến S. bất tỉnh.

S. được đưa đến cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai trong tình trạng đã ngưng tuần hoàn hô hấp cùng nhiều vết thương khác. Đến khoảng 9 giờ cùng ngày, nạn nhân đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an phường Diên Hồng đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự khẩn trương truy xét làm rõ vụ án. Theo nguồn tin, 3 nam thanh niên thực hiện hành vi đánh S. đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Giữ bình yên đường phố về đêm

(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, chạy xe tốc độ cao, nẹt pô gây mất an ninh trật tự vào ban đêm, lực lượng CSGT và công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã rà soát, tuyên truyền đến tuần tra, xử lý vi phạm, góp phần lập lại kỷ cương giao thông, giữ bình yên đường phố.

Ngày đầu kỳ nghỉ lễ, tai nạn giao thông giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025

(GLO)- Ngày đầu kỳ nghỉ lễ 30-4 và 1-5, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc chuyển biến tích cực khi số vụ tai nạn, số người chết và bị thương đều giảm sâu so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, vi phạm giao thông vẫn ở mức cao, đặc biệt là các lỗi liên quan đến nồng độ cồn và tốc độ.

