Tạm giữ đối tượng đánh chết người ở Phú Thiện

Theo thông tin ban đầu, tối 20-4, sau cuộc nhậu, anh V.T.T. (SN 1984, trú tại xã Phú Thiện) đã đến nhà một người bạn ở tổ 3 (xã Phú Thiện) ngồi uống nước. Tại đây, anh T. có gặp Trung.

Đối tượng Trung đã bị tạm giữ hình sự sau khi dùng tay đấm chết người. Ảnh: CTV

Trong lúc nói chuyện, giữa Trung và anh T. đã xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Trung đã dùng tay đấm khiến anh T. ngã ra nền nhà, bị chấn thương phải đưa đi cấp cứu. Đến tối 21-4, anh T. đã tử vong do chấn thương sọ não.

Sau khi vụ việc xảy ra, Trung đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Được biết, Trung đã có 1 tiền án về tội “Giết người” từ năm 2020, vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2025.