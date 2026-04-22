Tạm giữ đối tượng đánh chết người ở Phú Thiện

LÊ VĂN NGỌC
(GLO)- Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã tạm giữ hình sự đối tượng Dương Quang Trung (SN 1999, trú tại xã Phú Thiện) liên quan đến vụ án mạng tại xã Phú Thiện.

Theo thông tin ban đầu, tối 20-4, sau cuộc nhậu, anh V.T.T. (SN 1984, trú tại xã Phú Thiện) đã đến nhà một người bạn ở tổ 3 (xã Phú Thiện) ngồi uống nước. Tại đây, anh T. có gặp Trung.

Đối tượng Trung đã bị tạm giữ hình sự sau khi dùng tay đấm chết người. Ảnh: CTV

Trong lúc nói chuyện, giữa Trung và anh T. đã xảy ra mâu thuẫn, cãi cọ. Trung đã dùng tay đấm khiến anh T. ngã ra nền nhà, bị chấn thương phải đưa đi cấp cứu. Đến tối 21-4, anh T. đã tử vong do chấn thương sọ não.

Sau khi vụ việc xảy ra, Trung đã đến cơ quan Công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình. Được biết, Trung đã có 1 tiền án về tội “Giết người” từ năm 2020, vừa chấp hành xong án phạt tù vào cuối năm 2025.

(GLO)- Theo Nghị định số 90/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, có hiệu lực từ ngày 15-5, hành vi chứa chấp, cho phép người khác sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng tại địa điểm thuộc quyền quản lý có thể bị phạt tiền 5-10 triệu đồng.

(GLO)- Ngày 19-4, tại UBND xã Bình Phú, Chi đoàn MTTQ và các đoàn thể tỉnh Gia Lai phối hợp với Đoàn xã Bình Phú, Chi đoàn Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh và Chi đoàn Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức chương trình "Phiên tòa giả định" tuyên truyền phòng - chống ma túy cho đoàn viên thanh niên.

