Đánh con riêng của “vợ hờ” chấn thương sọ não, lãnh 9 năm tù

(GLO)- Ngày 12-9, Hội đồng xét xử sơ thẩm Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Ksor Hinh (SN 1996, trú tại xã Phú Thiện) 9 năm tù về tội “Giết người”. Hinh đã đánh con riêng của “vợ hờ” đến chấn thương sọ não.

Theo hồ sơ, từ năm 2022, Hinh và chị S.H. (SN 1995, trú tại xã Ia Hrung) sống chung với nhau như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn. Cả 2 có với nhau 1 con chung là cháu S.H. (SN 2023). Ngoài ra, chị H. có 1 con riêng là cháu P.H.W. (SN 2017). 4 người sống chung tại phòng trọ trên đường Lê Duẩn, phường Pleiku.

Bị cáo Hinh bị tuyên phạt 9 năm tù giam về tội "Giết người". Ảnh: Ngọc Trí

Khoảng 20 giờ ngày 7-3, Hinh và chị H. cùng ngồi uống bia tại phòng trọ. Hơn 1 tiếng sau, cả 2 nói chuyện qua lại về việc Hinh hay gây mất trật tự tại khu trọ làm chị H. mất mặt với hàng xóm.

Cả hai gây gổ, chị H. bế cháu S.H. và dắt cháu W. rời phòng trọ, định về nhà mẹ đẻ ở xã Ia Hrung.

Lúc này, Hinh đi đến tát vào mặt chị H., dùng gậy đánh vào đầu của chị H. Chị H. quay người sang né tránh, chiếc gậy đập trúng phần đầu của cháu W. khiến nạn nhân bất tỉnh. W. được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Hinh bỏ về nhà ở xã Phú Thiện. Đến 18 giờ 30 phút ngày 8-3, đối tượng bị bắt khẩn cấp.

Theo kết quả giám định, cháu W. bị chấn thương sọ não với tỷ lệ thương tật 50%.