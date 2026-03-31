Gia Lai: Đánh người trong quán nhậu, 3 bị cáo ra tòa lãnh án

(GLO)- Ngày 30-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Duy Ngọc (SN 1990) 14 năm tù về tội “Giết người”, Lê Thành Nhân (SN 1997) 2 năm tù và Bùi Trọng Hữu (SN 1995, cùng xã Tuy Phước Tây) 2 năm 6 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 11-5-2025, Ngọc cùng một số người trong thôn tổ chức ăn nhậu rồi rủ nhau đi đánh billiard. Sau đó, cả nhóm tiếp tục di chuyển đến một quán nhậu tại thôn Đại Hội, xã Tuy Phước Tây để uống rượu.

Ba bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội tại phiên tòa sơ thẩm sáng 30-3. Ảnh: N.L

Trong lúc ngồi nhậu, giữa Nhân và Hữu phát sinh mâu thuẫn. Hai bên dùng vỏ chai bia ném, rồi lao vào đánh nhau.

Trong quá trình xô xát, Hữu nhặt vỏ chai bia đánh vào vùng trán khiến Nhân bị thương. Nhân tiếp tục cầm vỏ chai bia ném lại nhưng không trúng. Hai bên rượt đuổi nhau ra khu vực đường bê tông gần quán, gây mất trật tự tại khu dân cư.

Thấy sự việc căng thẳng, một số người vào can ngăn. Lúc này, Ngọc đang được một số người can ngăn giữ lại nhưng tỏ ra bức xúc, sau đó vùng ra, cầm vỏ chai bia đập vỡ phần đáy, lao đến đâm 1 nhát vào vùng ngực ông B.M.C (SN 1982, cùng địa phương) - người cùng nhóm đang có mặt tại hiện trường.

Mặc dù nạn nhân C. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó do vết thương thấu ngực, gây thủng tim.

Hội đồng xét xử tuyên án các bị cáo. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tập trung phân tích vai trò, hành vi của từng bị cáo, trong đó, bị cáo Ngọc được xác định là người trực tiếp sử dụng hung khí nguy hiểm, tấn công vào vùng trọng yếu cơ thể nạn nhân, thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật và tính mạng người khác nên phạm vào tội "Giết người".

Đối với các bị cáo Hữu và Nhân, hành vi dùng vỏ chai bia đánh nhau, đuổi đánh nơi công cộng đã làm phát sinh mâu thuẫn, gây mất an ninh trật tự, góp phần đẩy sự việc đến hậu quả đặc biệt nghiêm trọng nên phạm vào tội "Gây rối trật tự công cộng".