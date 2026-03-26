Gia Lai: Dùng cơ billiards đánh người, lãnh 7 năm 6 tháng tù

(GLO)- Ngày 26-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo Trần Công Nghĩa (SN 2000, trú xã KDang) 7 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 21-12-2024, sau khi uống rượu, Nghĩa cùng một số người đến 1 quán billiards ở thôn Cầu Vàng, xã KDang chơi. Tại đây, Nghĩa gặp N.T.T.H. (SN 2008, cùng địa phương) và một số thiếu niên khác đang chơi billiards

Bị cáo Nghĩa tại phiên tòa. Ảnh: N.L

Cho rằng H. “có thái độ không đúng mực”, Nghĩa đến nói chuyện rồi bất ngờ tát vào đầu H. Sau đó, Nghĩa tiếp tục quay lại quán, nhiều lần đe dọa khiến H. lo sợ, nhắn tin cho người nhà đến đón.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi mẹ H. đến quán, giữa hai bên xảy ra cãi vã. Nghĩa đi ra ngoài, tháo cây cơ billiards thành nhiều đoạn, cầm phần thân cơ quay lại tìm H. Dù được mọi người can ngăn, Nghĩa vẫn lao đến, dùng đoạn cơ billiards đánh mạnh vào vùng đầu H. Khi nạn nhân bỏ chạy, Nghĩa còn đuổi theo nhưng không kịp.

Hậu quả, H. bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng vùng chẩm trái, nứt xương sọ, tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

Hội đồng xét xử tuyên án đối với bị cáo Nghĩa. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tập trung phân tích toàn diện hành vi phạm tội của bị cáo, làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả gây ra đã phạm và tội giết người.

Đồng thời cảnh báo, việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực luôn tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người khác nên cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.