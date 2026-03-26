Gia Lai: Dùng cơ billiards đánh người, lãnh 7 năm 6 tháng tù

NHẬT LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 26-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử, tuyên phạt bị cáo Trần Công Nghĩa (SN 2000, trú xã KDang) 7 năm 6 tháng tù về tội “Giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 21-12-2024, sau khi uống rượu, Nghĩa cùng một số người đến 1 quán billiards ở thôn Cầu Vàng, xã KDang chơi. Tại đây, Nghĩa gặp N.T.T.H. (SN 2008, cùng địa phương) và một số thiếu niên khác đang chơi billiards

gia-lai-lanh-7-nam-6-thang-tu-vi-dung-co-billiards-danh-nguoi.jpg
Bị cáo Nghĩa tại phiên tòa. Ảnh: N.L

Cho rằng H. “có thái độ không đúng mực”, Nghĩa đến nói chuyện rồi bất ngờ tát vào đầu H. Sau đó, Nghĩa tiếp tục quay lại quán, nhiều lần đe dọa khiến H. lo sợ, nhắn tin cho người nhà đến đón.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi mẹ H. đến quán, giữa hai bên xảy ra cãi vã. Nghĩa đi ra ngoài, tháo cây cơ billiards thành nhiều đoạn, cầm phần thân cơ quay lại tìm H. Dù được mọi người can ngăn, Nghĩa vẫn lao đến, dùng đoạn cơ billiards đánh mạnh vào vùng đầu H. Khi nạn nhân bỏ chạy, Nghĩa còn đuổi theo nhưng không kịp.

Hậu quả, H. bị chấn thương sọ não, tụ máu ngoài màng cứng vùng chẩm trái, nứt xương sọ, tỷ lệ tổn thương cơ thể 14%.

gia-lai-lanh-7-nam-6-thang-tu-vi-dung-co-billiards-danh-nguoi-1.jpg
Hội đồng xét xử tuyên án đối với bị cáo Nghĩa. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tập trung phân tích toàn diện hành vi phạm tội của bị cáo, làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm cũng như hậu quả gây ra đã phạm và tội giết người.

Đồng thời cảnh báo, việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực luôn tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe, tính mạng người khác nên cần xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

Gia Lai: Giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí, 3 bị cáo trả giá

Gia Lai: Giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí, 3 bị cáo trả giá

(GLO)- Ngày 24-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử, tuyên phạt các bị cáo Kpuih Hóa (SN 2004) 9 năm 6 tháng tù và Siu But (SN 2002) cùng trú xã Ia Ko 9 năm tù; Kpuih Hợi (SN 2007, trú xã Ia Pia) 4 năm 6 tháng tù cùng về tội “Giết người”.

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

Hành trình 13 năm truy lùng kẻ thủ ác mang tên “Công Lý”

(GLO)- Sau 13 năm ròng rã với hành trình đầy kỳ công và gian khổ, các trinh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã vén bức màn bí ẩn từ vụ giết người dã man trong đêm tối, không có người chứng kiến ở rừng cao su. Kẻ thủ ác mang tên “Công Lý” đã cúi đầu nhận án chung thân.

Gia Lai: Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

Lãnh 14 năm tù vì đánh chết con rể

(GLO)- Ngày 19-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo A’Rơng (SN 1958, trú tại làng Ia Lang, phường Hội Phú) 14 năm tù về tội "Giết người". Nạn nhân chính là con rể của bị cáo.

Gia Lai: 25 năm tù cho bị cáo đâm chết người sau mâu thuẫn

Lãnh án 25 năm tù vì đâm chết người

(GLO)- Ngày 18-3, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Lê Quốc Tâm (SN 2007, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) 25 năm tù về tội “Giết người” và “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. 

Cảnh báo hành vi mất kiểm soát do sử dụng rượu bia

(GLO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Thanh Tuấn (SN 1991, ở tổ 6 Phù Đổng, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để điều tra, làm rõ về hành vi “Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người” xảy ra tại làng D, xã Gào.

null