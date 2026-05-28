Khẩn cấp chặn đứng chiêu trò “thế thân nộp phạt nguội”

Văn bản do Thượng tá Lê Hồng Phương - Phó Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai ký ban hành và gửi hỏa tốc đến các Đội, Trạm nghiệp vụ thuộc Phòng PC08, yêu cầu lập tức vào cuộc hành động trước tình trạng xuất hiện các hội nhóm công khai mời chào dịch vụ cho thuê, mượn Giấy phép lái xe (GPLX) để né tránh chế tài trên không gian mạng.

CBCS bộ phận xử lý vi phạm (phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai) làm việc hết công suất để giải quyết hồ sơ vi phạm. Ảnh: Minh Ngọc

Theo ghi nhận từ cơ quan chức năng, việc ứng dụng camera giám sát và máy đo tốc độ thời gian qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc nâng cao ý thức người dân và kéo giảm TNGT. Tuy nhiên, ngay khi việc “phạt nguội” được siết chặt, trên không gian mạng lập tức xuất hiện những chiêu trò đối phó tinh vi. Sự bùng nổ của các hội, nhóm mời chào dịch vụ cho thuê, mượn GPLX nhằm trốn tránh hình phạt tước bằng đã làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính nghiêm minh, răn đe của pháp luật.

Trước tính chất cấp bách này, lãnh đạo Phòng CSGT nhấn mạnh: Không để tình trạng trên tiếp diễn gây bức xúc trong dư luận xã hội. Lực lượng CSGT Gia Lai phát lệnh tăng cường công tác nghiệp vụ, chủ động rà soát thông tin trên các phương tiện truyền thông đại chúng và mạng xã hội để kịp thời bóc gỡ, xử lý nghiêm các đầu mối, hành vi có dấu hiệu “cò mồi”, môi giới chịu phạt thay.

Ngay sau khi văn bản này có hiệu lực, quy trình tiếp nhận và xử lý "phạt nguội" tại các Đội, Trạm thuộc Phòng CSGT Gia Lai sẽ được siết chặt ở mức tối đa. Trường hợp người đến nộp phạt không phải chủ xe, bắt buộc phải có văn bản xác nhận, chứng minh mối quan hệ hợp pháp (mượn xe, thuê xe, ủy quyền...) từ chủ phương tiện.

Cán bộ tiếp nhận có trách nhiệm lật giở từng khung hình, đối chiếu kỹ lưỡng thông tin hình ảnh vi phạm với người đến giải quyết. Chỉ khi xác định chính xác đối tượng vi phạm thực tế mới tiến hành lập Biên bản và ra Quyết định xử phạt. Mọi hành vi "thế thân nộp phạt", sử dụng bằng lái của người khác để chịu chế tài thay đều bị cấm triệt để và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

CBCS Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai kiểm tra trực tiếp tình hình TTAGT tại một số tuyến đường qua hệ thống camera.

Bên cạnh việc thắt chặt vòng vây thủ tục, Phòng CSGT Công an tỉnh cũng yêu cầu các đơn vị tăng cường tuyên truyền trực tiếp tại bộ phận tiếp dân. Người dân cần nâng cao cảnh giác, trực tiếp làm việc với cán bộ chiến sĩ, không qua trung gian và kịp thời phản ánh các đối tượng "cò mồi" chèo kéo xung quanh khu vực trụ sở cho cơ quan Công an gần nhất.

Đồng thời, các đường dây nóng và lực lượng trực ban 24/24h được duy trì thông suốt để tiếp nhận phản ánh, hướng dẫn người dân kịp thời, minh bạch, không để phát sinh khiếu nại.

Động thái ban hành văn bản chỉ đạo khẩn cấp này là minh chứng mạnh mẽ cho quyết tâm của lực lượng CSGT Công an tỉnh Gia Lai: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Việc kiên quyết chặn đứng các chiêu trò gian lận pháp luật chính là mắt xích cốt lõi để bảo đảm tính răn đe, hướng tới mục tiêu cao nhất là bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân và kéo giảm sâu tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh.