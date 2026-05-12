Hướng dẫn nộp phạt nguội trực tuyến mới nhất năm 2026

ANH TÚC ANH TÚC (theo Vietnamnet, bocongan.gov.vn)

(GLO)- Người dân hiện có thể tra cứu và nộp phạt nguội hoàn toàn trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công Bộ Công an, giúp tiết kiệm đáng kể thời gian và công sức đi lại.

Theo hướng dẫn mới cập nhật năm 2026, hình thức nộp phạt nguội trực tuyến áp dụng đối với các trường hợp vi phạm giao thông đã có quyết định xử phạt.

Phạt nguội là hình thức xử lý vi phạm giao thông thông qua hệ thống camera giám sát hoặc thiết bị nghiệp vụ của lực lượng chức năng. Khi phát hiện phương tiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ gửi thông báo đến chủ phương tiện hoặc cập nhật thông tin trên hệ thống tra cứu trực tuyến.

Thay vì phải trực tiếp đến kho bạc hoặc cơ quan Công an như trước đây, người dân nay có thể thực hiện nhiều bước online ngay trên môi trường số.

Tra cứu phạt nguội trên website của Cục Cảnh sát giao thông. Ảnh chụp màn hình

Để nộp phạt trực tuyến, trước tiên người dân cần truy cập Cổng Dịch vụ công Bộ Công an hoặc Cổng Dịch vụ công Quốc gia (dichvucong.gov.vn), sau đó đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử hoặc tài khoản dịch vụ công.

Tiếp theo, người dùng chọn mục “Nộp phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ”, nhập số biên bản, biển số xe hoặc thông tin quyết định xử phạt để tra cứu.

Khi hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin vi phạm và số tiền cần nộp, người dân có thể thanh toán trực tuyến qua ngân hàng hoặc ví điện tử liên kết.

Tra cứu phạt nguội hoặc các thông báo vi phạm hành chính. Ảnh chụp màn hình

Sau khi hoàn tất thanh toán, người vi phạm có thể đăng ký nhận lại giấy tờ bị tạm giữ qua đường bưu điện hoặc nhận trực tiếp tại cơ quan xử phạt. Việc đồng bộ dữ liệu giữa Cổng Dịch vụ công Bộ Công an và Cổng Dịch vụ công Quốc gia giúp quá trình xử lý nhanh hơn, hạn chế tình trạng phải đi lại nhiều lần.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần cảnh giác với các tin nhắn giả mạo thông báo phạt nguội kèm link lạ. Thời gian gần đây xuất hiện nhiều hình thức lừa đảo yêu cầu người dân bấm vào đường dẫn để “xem hình ảnh vi phạm” hoặc “nộp phạt khẩn cấp”. Người dân chỉ nên tra cứu thông tin trên các cổng dịch vụ công chính thức của cơ quan nhà nước.

