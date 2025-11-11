Công an tỉnh Gia Lai đề nghị chặn đăng kiểm 2.553 ô tô chưa nộp phạt

(GLO)- Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Gia Lai) vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam đề nghị đưa 2.553 phương tiện vào diện chặn đăng kiểm vì chưa chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đây là số phương tiện có hành vi vi phạm được phát hiện, ghi nhận qua hệ thống camera giám sát trong tháng 9-2025. Trong đó, có 55 trường hợp không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông, 2.498 trường hợp chạy quá tốc độ quy định. Tổng số tiền phạt dự kiến gần 7,4 tỷ đồng.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông trích xuất hình ảnh phương tiện vi phạm ghi nhận qua hệ thống camera giám sát. Ảnh: Nguyễn Chơn

Tất cả trường hợp nói trên đơn vị đã trích xuất hình ảnh, gửi thông báo vi phạm nhưng đã quá thời hạn 20 ngày theo quy định mà người vi phạm, chủ phương tiện vẫn chưa đến nộp phạt. Do đó, thực hiện theo Nghị định số 168/2024/NĐ-CP và quy định tại khoản 5, Điều 24 Thông tư 73/2024/TT-BCA, Phòng Cảnh sát giao thông đã gửi văn bản đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp, xử lý vi phạm.

Theo quy định, số trường hợp nói trên sẽ bị Cục Đăng kiểm Việt Nam đưa vào cảnh báo phương tiện liên quan đến vi phạm hành chính trên chương trình quản lý kiểm định. Khi chủ phương tiện đi kiểm định lại, các trung tâm đăng kiểm sẽ yêu cầu họ đến Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai hoặc phòng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương nơi công dân cư trú để hoàn thành việc xử lý vi phạm hành chính.

Liên quan đến việc chấp hành quy định pháp luật trong xử lý vi phạm hành chính, Phòng Cảnh sát giao thông khuyến cáo chủ phương tiện, tài xế ô tô khi nhận được thông báo vi phạm cần chủ động liên hệ thực hiện thủ tục nộp phạt. Ngoài ra, mọi người chủ động tra cứu thông tin vi phạm qua trang web của Cục Cảnh sát giao thông, Cục Đăng kiểm Việt Nam, ứng dụng VNeTraffic.

Việc chủ động trong xử lý vi phạm hành chính sẽ giúp tài xế, chủ phương tiện tránh được những phiền toái bởi mọi trường hợp vi phạm giao thông nếu không chấp hành nộp phạt theo quy định sẽ bị chặn đăng kiểm, đăng ký và các thủ tục liên quan như cấp, cấp đổi giấy phép lái xe; sang tên phương tiện…