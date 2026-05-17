Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Nghị quyết số 57 Tin tức công nghệ

Trợ lý AI hỗ trợ quản lý huyết áp “made in Vietnam” chính thức ra mắt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
ANH TÚC ANH TÚC (theo LĐO, Vietnamnet, Hanoionline)

(GLO)- Trong bối cảnh tỷ lệ người mắc tăng huyết áp ngày càng gia tăng, một nền tảng y tế số ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên Kolia vừa được giới thiệu nhằm hỗ trợ người dân theo dõi và quản lý sức khỏe ngay tại nhà.

Trợ lý AI hỗ trợ quản lý huyết áp mang tên Kolia do Công ty Cổ phần Công nghệ OSP AI, thành viên của OSP Group, phát triển.

anh-man-hinh-2026-05-01.jpg
Lễ ra mắt Kolia - trợ lý AI quản lý huyết áp. Ảnh: OSP

Theo nhà phát triển, Kolia được xây dựng như một trợ lý sức khỏe số hoạt động 24/7, hỗ trợ người dùng lưu trữ chỉ số huyết áp, nhắc lịch uống thuốc, tái khám và theo dõi diễn biến sức khỏe theo thời gian.

Nền tảng này ứng dụng kiến trúc “Agentic AI”, gồm nhiều trợ lý AI chuyên biệt có khả năng nhận diện giọng nói, phân tích hình ảnh và ghi nhận dữ liệu sức khỏe từ người dùng.

Một trong những điểm đáng chú ý của Kolia là khả năng số hóa dữ liệu sức khỏe. Người dùng có thể chụp ảnh kết quả đo huyết áp, đơn thuốc hoặc phiếu khám để hệ thống tự động lưu trữ và phân tích. Ứng dụng cũng đưa ra các cảnh báo khi phát hiện chỉ số bất thường hoặc khi người bệnh quên uống thuốc, bỏ lịch tái khám.

anh-3-850.jpg
Trợ lý AI quản lý huyết áp Kolia. Ảnh: OSP

Ngoài ra, Kolia còn tích hợp tính năng kết nối người thân trong chăm sóc sức khỏe. Khi chỉ số huyết áp vượt ngưỡng an toàn, hệ thống có thể gửi cảnh báo qua nhiều kênh như tin nhắn, thông báo ứng dụng hoặc Zalo để người nhà kịp thời hỗ trợ. Tính năng này đặc biệt hướng đến người cao tuổi hoặc bệnh nhân mắc bệnh mạn tính sống một mình.

Đại diện OSP Group cho biết, Kolia không được thiết kế để thay thế bác sĩ mà đóng vai trò hỗ trợ người dùng duy trì thói quen theo dõi sức khỏe hằng ngày và chuẩn bị dữ liệu đầy đủ hơn khi đi khám.

Nền tảng AI của ứng dụng này được huấn luyện trên hơn 150.000 tình huống lâm sàng nhằm nâng cao khả năng hỗ trợ người dùng.

Tại lễ ra mắt, ông Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) - đánh giá đây là một giải pháp công nghệ y tế có ý nghĩa trong quá trình chuyển đổi số ngành y tế, nhất là khi sản phẩm được phát triển bởi doanh nghiệp Việt để phục vụ sức khỏe người Việt.

Ông Hà Anh Đức cho biết thêm, trong bối cảnh tỷ lệ tăng huyết áp ở người trưởng thành có thể lên tới 25-30%, các nền tảng như Kolia có thể giúp nhiều người chủ động quản lý sức khỏe tốt hơn.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

Khi trợ lý AI tuyên truyền pháp luật

(GLO)- Công an toàn tỉnh đang từng bước ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và thông tin về an ninh, trật tự. Cách làm mới giúp nội dung truyền tải ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Các tập đoàn công nghệ lớn đang ưu tiên thu mua linh kiện số lượng lớn để xây dựng hệ thống AI, đẩy giá thành máy tính cá nhân lên cao.

Linh kiện máy tính khan hiếm vì cuộc đua AI

Tin tức công nghệ

(GLO)- Sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những tác động trái chiều lên ngành công nghệ toàn cầu. Trong khi các tập đoàn AI và nhà sản xuất chip hưởng lợi lớn từ làn sóng đầu tư hạ tầng dữ liệu, nhiều lĩnh vực công nghệ truyền thống lại rơi vào khó khăn vì giá linh kiện leo thang.

Danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược theo Quyết định 21/2026/QĐ-TTg được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực tăng trưởng mới cho kinh tế số Việt Nam

Xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược, định hình động lực tăng trưởng mới

Tin tức công nghệ

(GLO)- Thủ tướng Chính phủ vừa ký ban hành Quyết định số 21/2026/QĐ-TTg công bố danh mục 10 nhóm công nghệ chiến lược quốc gia, tạo nền tảng quan trọng để tập trung nguồn lực phát triển các công nghệ lõi, nâng cao năng lực cạnh tranh và bảo đảm an ninh quốc gia trong giai đoạn mới.

null