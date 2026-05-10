Bluetooth luôn bật: tiện lợi nhưng không nên chủ quan

(GLO)- Công nghệ Bluetooth ngày càng phổ biến trên điện thoại, tai nghe không dây, đồng hồ thông minh và nhiều thiết bị điện tử khác. Tuy nhiên, việc duy trì Bluetooth ở trạng thái luôn bật có thực sự vô hại, đặc biệt đối với sức khỏe người dùng, đang trở thành vấn đề được nhiều người quan tâm.

Việc bật Bluetooth liên tục không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiết bị nhưng có thể khiến pin tiêu hao nhanh hơn do điện thoại phải thường xuyên dò tìm kết nối.

Ngoài ra, Bluetooth luôn hoạt động cũng tiềm ẩn nguy cơ bảo mật khi tin tặc có thể khai thác lỗ hổng để truy cập dữ liệu hoặc theo dõi thiết bị nếu người dùng kết nối với các nguồn không an toàn.

Người dùng được khuyến cáo không nên bật Bluetooth liên tục nếu lo ngại rủi ro và pin. Ảnh: VOV

Bên cạnh yếu tố bảo mật và hiệu năng, những nghiên cứu gần đây còn làm dấy lên lo ngại về tác động sức khỏe từ việc sử dụng thiết bị Bluetooth trong thời gian dài, đặc biệt là tai nghe không dây.

Một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature đã khảo sát khoảng 600 người và phát hiện mối tương quan giữa việc sử dụng tai nghe Bluetooth thường xuyên với nguy cơ xuất hiện các khối u tuyến giáp.

Các nhà khoa học nhận thấy những người đeo tai nghe Bluetooth hàng ngày trong thời gian dài có nguy cơ mắc các bất thường ở tuyến giáp cao hơn nhóm ít sử dụng.

Tuy nhiên, nghiên cứu hiện mới dừng ở mức ghi nhận mối liên hệ thống kê, chưa đủ cơ sở để khẳng định Bluetooth là nguyên nhân trực tiếp gây bệnh.

Dù chưa có kết luận cuối cùng về mức độ nguy hiểm của Bluetooth đối với sức khỏe, giới chuyên gia vẫn khuyến cáo người dùng nên sử dụng thiết bị công nghệ hợp lý. Cụ thể, không nên đeo tai nghe Bluetooth liên tục trong nhiều giờ, hạn chế mở âm lượng quá lớn và ưu tiên dùng tai nghe có dây khi cần sử dụng lâu dài.

Các chuyên gia công nghệ cũng khuyên người dùng nên tắt Bluetooth khi không cần thiết để giảm nguy cơ bị theo dõi, tiết kiệm pin và hạn chế các kết nối trái phép. Trong bối cảnh thiết bị không dây ngày càng gắn bó với đời sống hiện đại, việc sử dụng công nghệ một cách cân bằng và có kiểm soát vẫn là giải pháp an toàn nhất.