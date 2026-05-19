Android 17 tăng tốc cuộc đua AI trên smartphone

(GLO)- Google vừa chính thức giới thiệu Android 17 với hàng loạt nâng cấp tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu bước chuyển lớn khi hệ điều hành này không còn chỉ là nền tảng vận hành điện thoại mà đang trở thành một “trợ lý số” thông minh.

Tâm điểm của phiên bản mới là Gemini Intelligence - hệ thống AI được tích hợp sâu vào toàn bộ trải nghiệm Android.

Gemini trên Android 17 sẽ thay đổi cách bạn dùng điện thoại. Ảnh: Chris Martin / Foundry

Theo Google, Gemini trên Android 17 không còn hoạt động như chatbot truyền thống mà đã trở thành “AI Agent” có khả năng chủ động thực hiện tác vụ thay người dùng.

AI này có thể tự tìm kiếm thông tin trong Gmail, hỗ trợ lên lịch, gọi xe, đặt đồ ăn hoặc xử lý liên hoàn nhiều thao tác mà người dùng không cần mở từng ứng dụng riêng biệt. Đây được xem là bước tiến mới trong cuộc đua AI trên smartphone.

Một trong những nâng cấp đáng chú ý khác là tính năng Rambler tích hợp vào bàn phím Gboard. Công cụ này sử dụng AI để hiểu cách con người giao tiếp ngoài đời thực, tự động loại bỏ những từ đệm như “ừm”, “à”, chỉnh sửa câu nói ngập ngừng và hỗ trợ kiểu trò chuyện pha trộn nhiều ngôn ngữ. Nhờ đó, việc nhập liệu bằng giọng nói trở nên tự nhiên và chính xác hơn.

Các tính năng của Gemini Intelligence. Ảnh: Google/VnExpress

Android 17 cũng mang đến nhiều cải tiến về đa nhiệm và liên kết thiết bị. Tính năng Task Continuity cho phép chuyển nhanh ứng dụng đang sử dụng từ điện thoại sang máy tính bảng hoặc thiết bị Android khác, tương tự cơ chế Handoff của Apple.

Ngoài ra, Google còn bổ sung khả năng mở nhiều ứng dụng dạng cửa sổ nổi, tối ưu trải nghiệm trên thiết bị màn hình lớn và điện thoại gập.

Ở mảng camera, Android 17 hỗ trợ định dạng ảnh RAW14, giúp lưu giữ nhiều chi tiết và màu sắc hơn so với chuẩn RAW10 trước đây. Google cũng bổ sung các API mới nhằm giúp việc chuyển đổi giữa các ống kính mượt mà hơn, hạn chế hiện tượng giật lag khi zoom hoặc đổi camera.

Không chỉ nâng cấp AI và hiệu năng, Android 17 còn chú trọng yếu tố “sức khỏe số”. Google giới thiệu tính năng Pause Point nhằm hạn chế tình trạng “doomscrolling” - thói quen lướt mạng xã hội vô thức trong thời gian dài. Hệ thống sẽ chủ động nhắc nhở hoặc tạo khoảng dừng để người dùng kiểm soát thời gian sử dụng thiết bị tốt hơn.

Ngoài ra, Android 17 còn tăng cường quyền riêng tư với cơ chế cho phép ứng dụng chỉ truy cập một số liên hệ cụ thể thay vì toàn bộ danh bạ. Điều này giúp người dùng kiểm soát dữ liệu cá nhân chặt chẽ hơn.

Giới công nghệ đánh giá Android 17 là phiên bản mang tính bước ngoặt của Google, khi AI không còn chỉ hỗ trợ người dùng mà đang dần thay họ xử lý công việc hằng ngày.