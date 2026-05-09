Mật khẩu yếu vẫn phổ biến, có thể bị hack chỉ trong 60 giây

(GLO)- Dù các chuyên gia an ninh mạng liên tục cảnh báo, hàng triệu người dùng trên thế giới, trong đó có Việt Nam, vẫn sử dụng những mật khẩu cực kỳ đơn giản như “123456”, “123456789” hay “admin”.

Điều này khiến nguy cơ bị đánh cắp tài khoản ngày càng gia tăng trong bối cảnh công nghệ AI giúp hacker tăng tốc độ dò quét mật khẩu.

Theo báo cáo của hãng bảo mật NordPass, mật khẩu “123456” tiếp tục đứng đầu danh sách mật khẩu phổ biến nhất tại Việt Nam với gần 1,9 triệu lượt sử dụng, cao gấp đôi mật khẩu xếp thứ hai là “123456789”.

Các chuỗi số quen thuộc như “12345678”, “123123”, cùng những mật khẩu dễ đoán như “admin”, “Demo@123” cũng nằm trong nhóm được dùng nhiều nhất.

Những mật khẩu phổ biến nhất tại Việt Nam năm 2025. Nguồn: NordPass/NordStellar

Không chỉ ở Việt Nam, tình trạng này diễn ra trên toàn cầu. NordPass cho biết “123456” hiện xuất hiện trong hơn 21,6 triệu tài khoản trên thế giới. Các chuyên gia nhận định người dùng thường ưu tiên mật khẩu dễ nhớ thay vì an toàn, vô tình tạo cơ hội cho tội phạm mạng khai thác.

Đáng lo ngại hơn, nghiên cứu mới từ Kaspersky cho thấy gần một nửa số mật khẩu hiện nay có thể bị bẻ khóa trong chưa đầy 1 phút bằng các công cụ dò quét hiện đại. Khoảng 60% mật khẩu có thể bị crack trong vòng chưa tới một giờ nếu hacker sử dụng GPU mạnh và thuật toán tự động.

Các chuyên gia cho biết sự phát triển của trí tuệ nhân tạo đang khiến việc dò mật khẩu trở nên nhanh và hiệu quả hơn nhiều. Những mật khẩu ngắn, chỉ gồm chữ số, từ phổ biến hoặc thông tin cá nhân như tên riêng, ngày sinh rất dễ bị AI dự đoán.

Trước thực trạng này, nhiều quốc gia và doanh nghiệp công nghệ đang thúc đẩy xu hướng “không mật khẩu” bằng công nghệ passkey. Phương thức này cho phép xác thực thông qua thiết bị cá nhân bằng vân tay hoặc nhận diện khuôn mặt, giúp giảm nguy cơ bị đánh cắp thông tin đăng nhập.

Microsoft từng tuyên bố “kỷ nguyên mật khẩu đang dần kết thúc” và khuyến khích người dùng chuyển sang passkey.

Các chuyên gia an ninh mạng khuyến cáo người dùng nên tạo mật khẩu dài, kết hợp chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt; tránh dùng chung một mật khẩu cho nhiều tài khoản. Đồng thời, nên kích hoạt xác thực hai lớp và sử dụng trình quản lý mật khẩu để tăng cường bảo mật.