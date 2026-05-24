SIM rác, SIM kích hoạt sẵn rao bán công khai trên mạng xã hội

(GLO)- Tình trạng SIM rác, SIM kích hoạt sẵn và SIM “full OTP” đang tiếp tục diễn biến phức tạp khi được rao bán công khai trên nhiều nền tảng mạng xã hội, bất chấp các quy định siết chặt quản lý thuê bao của cơ quan chức năng.

Chỉ cần tìm kiếm bằng các từ khóa như “sim OTP”, “sim kích hoạt sẵn”, “sim nghe gọi giá rẻ”, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt hội nhóm mua bán SIM hoạt động công khai với hàng chục nghìn thành viên.

Thị trường SIM kích hoạt sẵn vẫn hoạt động sôi động trên mạng xã hội, bất chấp các đợt siết quản lý và chuẩn hóa thuê bao của cơ quan chức năng. Ảnh: Dân Trí.

Nhiều tài khoản còn livestream giới thiệu từng đầu số, báo giá và hướng dẫn sử dụng. Giá bán mỗi SIM dao động từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng tùy mục đích sử dụng.

Thậm chí, nhiều loại SIM được quảng cáo “bao nhận OTP”, “không cần xác thực”, “sim chạy quảng cáo”, phục vụ việc đăng ký tài khoản mạng xã hội, ví điện tử hoặc các nền tảng trực tuyến.

Đáng lo ngại, các SIM này phần lớn đã được kích hoạt sẵn bằng thông tin của người khác. Người mua chỉ cần lắp vào điện thoại là có thể sử dụng ngay mà không cần đăng ký chính chủ. Điều này tạo ra nguy cơ lớn về mất an toàn thông tin và trở thành công cụ cho các hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Chuyên gia an toàn thông tin Ngô Minh Hiếu cho rằng, SIM rác hiện vẫn tồn tại do còn khoảng cách giữa quy định và thực thi. Dù việc xác thực thuê bao qua VNeID, đối soát dữ liệu dân cư và sinh trắc học đã được triển khai, nhiều đại lý vẫn tìm cách lách luật bằng việc kích hoạt sẵn SIM rồi bán lại qua mạng xã hội.

Theo ông Hiếu, SIM “full OTP” hay SIM không chính chủ có thể bị sử dụng để đăng ký tài khoản ngân hàng, ví điện tử, Telegram, Facebook hoặc phục vụ các hành vi gian lận, rửa tiền và chiếm đoạt tài sản.

Thực tế cho thấy, SIM rác đang là “lớp ẩn danh” phổ biến trong nhiều vụ lừa đảo. Các đối tượng thường sử dụng để gọi điện giả danh công an, ngân hàng, shipper hoặc phát tán tin nhắn rác. Khi bị phát hiện, việc truy vết gặp nhiều khó khăn do thông tin thuê bao không gắn với người sử dụng thực tế.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động kiểm tra những số điện thoại đang đứng tên mình thông qua ứng dụng VNeID hoặc nhà mạng; không mua bán, cho mượn SIM không chính chủ; đồng thời tuyệt đối không truy cập các đường link lạ trong quá trình chuẩn hóa thuê bao để tránh bị đánh cắp thông tin cá nhân.