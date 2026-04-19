Vì sao VNeID chưa hiển thị số điện thoại, người dùng có cần lo lắng?

ANH TÚC ANH TÚC (theo VnE, TPO, LĐO)

(GLO)- Từ ngày 15-4, việc xác thực thông tin thuê bao di động qua ứng dụng VNeID được triển khai trên toàn quốc. Tuy nhiên, nhiều người dùng phản ánh không thấy số điện thoại của mình hiển thị trên ứng dụng dù đã đăng ký SIM chính chủ.

Theo các nhà mạng và cơ quan chức năng, cần phân biệt rõ giữa việc đăng ký SIM chính chủ và việc hiển thị thông tin trên VNeID. Nhà mạng là nơi thực hiện đăng ký, xác thực thuê bao, còn VNeID chỉ là nền tảng tích hợp, hiển thị và cho phép người dùng xác nhận lại thông tin. Vì vậy, việc chưa thấy số điện thoại trên VNeID không đồng nghĩa thuê bao chưa chính chủ hay có nguy cơ bị khóa.

Nguyên nhân phổ biến của tình trạng này là do dữ liệu giữa hệ thống của nhà mạng và VNeID chưa được đồng bộ kịp thời. Sau khi người dùng hoàn tất đăng ký chính chủ, thông tin có thể cần thêm thời gian để cập nhật trên ứng dụng.

Người dân không nên quá lo lắng khi chưa thấy số điện thoại hiển thị ngay lập tức, đây là quá trình đối soát dữ liệu giữa nhà mạng và Bộ Công an. Ảnh: A.T

Bên cạnh đó, việc xác thực thuê bao qua VNeID không triển khai đồng loạt mà thực hiện theo từng đợt. Người dùng sẽ nhận được thông báo để xác nhận các số điện thoại đứng tên mình. Vì vậy, có trường hợp dù đã đăng ký đầy đủ thông tin nhưng chưa đến lượt hiển thị trên hệ thống.

Theo quy định mới, không phải tất cả thuê bao đều phải xác thực lại. Những số đã sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc đã được xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ được miễn, trừ khi có thay đổi thiết bị hoặc thông tin.

Trong trường hợp không thấy số điện thoại trên VNeID, người dùng được khuyến nghị tiếp tục chờ hệ thống cập nhật, đồng thời có thể kiểm tra lại thông tin với nhà mạng nếu tình trạng kéo dài. Việc xác nhận chỉ cần thực hiện khi hệ thống hiển thị danh sách thuê bao.

Chính sách xác thực thuê bao bằng VNeID được kỳ vọng sẽ siết chặt quản lý SIM chính chủ, góp phần ngăn chặn SIM rác, tin nhắn rác và các hành vi lừa đảo trong thời gian tới.

Từ 15-4, người dùng di động tự xác thực SIM chính chủ trên VNeID

(GLO)- Từ 15-4, Thông tư số 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức có hiệu lực, siết chặt quản lý thông tin thuê bao di động nhằm xử lý triệt để tình trạng SIM đăng ký sai chính chủ và ngăn chặn SIM rác bị lợi dụng cho các hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Có thể bạn quan tâm

Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia chịu rủi ro cao về tấn công mạng chuỗi cung ứng

Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia chịu rủi ro cao về tấn công mạng chuỗi cung ứng

(GLO)- Theo nghiên cứu mới công bố về tình hình an ninh mạng toàn cầu của Kaspersky, tấn công mạng chuỗi cung ứng đang trở thành một trong những mối đe dọa phổ biến nhất đối với doanh nghiệp. Hiện Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia chịu rủi ro cao tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

