Vì sao VNeID chưa hiển thị số điện thoại, người dùng có cần lo lắng?

(GLO)- Từ ngày 15-4, việc xác thực thông tin thuê bao di động qua ứng dụng VNeID được triển khai trên toàn quốc. Tuy nhiên, nhiều người dùng phản ánh không thấy số điện thoại của mình hiển thị trên ứng dụng dù đã đăng ký SIM chính chủ.

Theo các nhà mạng và cơ quan chức năng, cần phân biệt rõ giữa việc đăng ký SIM chính chủ và việc hiển thị thông tin trên VNeID. Nhà mạng là nơi thực hiện đăng ký, xác thực thuê bao, còn VNeID chỉ là nền tảng tích hợp, hiển thị và cho phép người dùng xác nhận lại thông tin. Vì vậy, việc chưa thấy số điện thoại trên VNeID không đồng nghĩa thuê bao chưa chính chủ hay có nguy cơ bị khóa.

Nguyên nhân phổ biến của tình trạng này là do dữ liệu giữa hệ thống của nhà mạng và VNeID chưa được đồng bộ kịp thời. Sau khi người dùng hoàn tất đăng ký chính chủ, thông tin có thể cần thêm thời gian để cập nhật trên ứng dụng.

Người dân không nên quá lo lắng khi chưa thấy số điện thoại hiển thị ngay lập tức, đây là quá trình đối soát dữ liệu giữa nhà mạng và Bộ Công an. Ảnh: A.T

Bên cạnh đó, việc xác thực thuê bao qua VNeID không triển khai đồng loạt mà thực hiện theo từng đợt. Người dùng sẽ nhận được thông báo để xác nhận các số điện thoại đứng tên mình. Vì vậy, có trường hợp dù đã đăng ký đầy đủ thông tin nhưng chưa đến lượt hiển thị trên hệ thống.

Theo quy định mới, không phải tất cả thuê bao đều phải xác thực lại. Những số đã sử dụng để đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2 hoặc đã được xác thực bằng căn cước công dân gắn chip sẽ được miễn, trừ khi có thay đổi thiết bị hoặc thông tin.

Trong trường hợp không thấy số điện thoại trên VNeID, người dùng được khuyến nghị tiếp tục chờ hệ thống cập nhật, đồng thời có thể kiểm tra lại thông tin với nhà mạng nếu tình trạng kéo dài. Việc xác nhận chỉ cần thực hiện khi hệ thống hiển thị danh sách thuê bao.

Chính sách xác thực thuê bao bằng VNeID được kỳ vọng sẽ siết chặt quản lý SIM chính chủ, góp phần ngăn chặn SIM rác, tin nhắn rác và các hành vi lừa đảo trong thời gian tới.