Phát động cuộc thi AI dịch song ngữ trực tiếp không cần kết nối mạng

ANH TÚC (theo Vietnamplus, Doanhnghiepvn.vn, Vietnam.vn)

(GLO)- Trong bối cảnh nhu cầu giao tiếp đa ngôn ngữ ngày càng gia tăng, đặc biệt tại các môi trường sản xuất, xây dựng và logistics có lực lượng lao động quốc tế, các giải pháp dịch thuật thời gian thực đang được quan tâm phát triển. 

Ngày 25-5, Saigon AI Hub (do Công ty CP Tập đoàn VNG và Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh sáng lập) chính thức phát động cuộc thi AI toàn cầu mang tên “OneVoice AI Challenge” nhằm tìm kiếm các giải pháp dịch thuật song ngữ thời gian thực không cần kết nối internet.

Buổi công bố cuộc thi OneVoice AI Challenge. Ảnh: VNG

Cuộc thi hướng đến việc thúc đẩy các công nghệ AI có khả năng xử lý dịch thuật trực tiếp trên thiết bị (Edge AI), thay vì phụ thuộc vào điện toán đám mây như nhiều ứng dụng hiện nay. Đây được xem là hướng đi quan trọng trong bối cảnh nhiều khu vực làm việc thực tế chưa có hạ tầng mạng ổn định, gây hạn chế cho các công cụ dịch trực tuyến.

Ban tổ chức kỳ vọng OneVoice AI Challenge sẽ trở thành nền tảng mở cho cộng đồng AI toàn cầu, quy tụ các nhà nghiên cứu, startup công nghệ và kỹ sư từ nhiều quốc gia cùng phát triển các mô hình dịch thuật mới có tính ứng dụng cao.

Mục tiêu không chỉ dừng ở việc cải thiện khả năng giao tiếp đa ngôn ngữ mà còn mở rộng tiềm năng ứng dụng AI trong môi trường lao động thực tế, nơi yêu cầu tốc độ, tính chính xác và độ ổn định cao.

Ban tổ chức kỳ vọng thúc đẩy các giải pháp AI có khả năng hỗ trợ giao tiếp đa ngôn ngữ trực tiếp trên thiết bị. Ảnh: doanhnghiepvn.vn

Điểm đáng chú ý của cuộc thi là yêu cầu các giải pháp phải hoạt động ngay trên thiết bị mà không cần internet. Điều này giúp tăng tính bảo mật dữ liệu, giảm độ trễ khi giao tiếp và duy trì khả năng hoạt động trong điều kiện kết nối hạn chế. Xu hướng AI “on-device” hiện được nhiều doanh nghiệp công nghệ quan tâm khi vừa đảm bảo quyền riêng tư, vừa tối ưu trải nghiệm người dùng.

Hiện nay, thị trường dịch thuật AI đã xuất hiện nhiều công cụ hỗ trợ dịch giọng nói và văn bản theo thời gian thực như Google Translate, Microsoft Translator hay ChatGPT Translate. Tuy nhiên, đa số các nền tảng vẫn phụ thuộc vào kết nối mạng để xử lý dữ liệu trên máy chủ từ xa.

Trong khi đó, các giải pháp dịch thuật không cần internet được đánh giá có tiềm năng lớn tại các công trường, nhà máy, khu vực vùng sâu vùng xa hoặc môi trường đòi hỏi tính bảo mật cao. Nhiều chuyên gia nhận định việc phát triển AI dịch thuật trực tiếp trên thiết bị sẽ mở ra cơ hội mới cho chuyển đổi số trong sản xuất và lao động quốc tế.

Sự xuất hiện của OneVoice AI Challenge cũng phản ánh xu hướng thúc đẩy đổi mới sáng tạo AI đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam và trên thế giới. Trước đó, nhiều sân chơi về trí tuệ nhân tạo đã được tổ chức nhằm tìm kiếm các giải pháp công nghệ phục vụ thực tiễn, từ xử lý dữ liệu, báo chí số đến giao tiếp thông minh.

