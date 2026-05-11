Google thử nghiệm Google Finance dùng AI hỗ trợ phân tích đầu tư

(GLO)- Google vừa giới thiệu phiên bản thử nghiệm mới của Google Finance tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI), đánh dấu bước tiến mới trong việc phổ cập các công cụ đầu tư tài chính đến người dùng đại chúng.

Theo truyền thông quốc tế, phiên bản này hiện được thử nghiệm đầu tiên tại Israel trước khi mở rộng ra nhiều quốc gia khác.

Khác với phiên bản Google Finance truyền thống vốn chỉ cung cấp dữ liệu thị trường, biểu đồ giá cổ phiếu và tin tức doanh nghiệp, bản nâng cấp mới sử dụng AI để phân tích, tóm tắt và trực quan hóa thông tin tài chính.

Nhà đầu tư nghiệp dư vẫn có thể hiểu thị trường nhờ công cụ AI mới của Google. Ảnh: TTO

Công cụ này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt diễn biến thị trường, nhận diện xu hướng đầu tư cũng như hiểu rõ hơn các báo cáo tài chính phức tạp.

Theo giới thiệu từ Google, AI sẽ hỗ trợ cá nhân hóa nội dung dựa trên danh mục theo dõi và mối quan tâm của từng người dùng. Hệ thống còn tổng hợp thông tin từ nhiều nguồn uy tín, tự động tóm tắt dữ liệu và hiển thị bằng biểu đồ trực quan nhằm giúp việc nghiên cứu tài chính trở nên dễ tiếp cận hơn với cả nhà đầu tư không chuyên.

Một trong những điểm đáng chú ý là AI của Google Finance có khả năng “đọc” dữ liệu lịch sử để đưa ra phân tích xu hướng thị trường. Người dùng có thể theo dõi cổ phiếu, tiền mã hóa hoặc các chỉ số tài chính thông qua các biểu đồ nâng cao, đi kèm phần diễn giải ngắn gọn do AI tạo ra.

Dù vậy, Google cũng nhấn mạnh rằng các tính năng AI chỉ mang tính hỗ trợ nghiên cứu và cung cấp thông tin tham khảo, không phải lời khuyên đầu tư trực tiếp. Hãng công nghệ Mỹ khuyến nghị người dùng cần kết hợp nhiều nguồn dữ liệu khác nhau trước khi đưa ra quyết định tài chính.