Google Maps thêm tính năng dự đoán tình trạng pin mới cho xe điện

(GLO)- Google vừa bổ sung tính năng lập kế hoạch hành trình dành riêng cho xe điện trên nền tảng Google Maps, hứa hẹn giúp người dùng bớt lo lắng khi di chuyển đường dài.

Cụ thể, bản cập nhật Google Maps 25.44 sẽ cung cấp cho người dùng Android Auto những thông tin cần thiết về tình trạng pin, đồng thời có thể tự động đề xuất các điểm dừng sạc phù hợp dọc theo lộ trình mà không cần phải tìm kiếm qua nhiều menu và ứng dụng khác nhau.

Google Maps có thể lập kế hoạch các chuyến đi đường bộ bằng xe điện với các điểm dừng sạc pin thông qua Android Auto. Ảnh: CNET/TTO

Tính năng mới này sẽ hỗ trợ hơn 350 mẫu xe điện từ 16 nhà sản xuất gồm: Audi, BMW, Chevrolet, Fiat, Genesis, Hyundai, Jaguar, Kia, Lexus, Lucid, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Subaru, Toyota và Volkswagen.

Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra các đề xuất về thời điểm và địa điểm sạc pin. Người dùng chỉ cần cung cấp một số thông tin về xe của mình và Google Maps sẽ cung cấp chi tiết về mức pin mỗi khi họ nhập điểm đến, cùng các gợi ý về nơi dừng chân.

Để thêm xe điện vào Google Maps, người dùng có thể làm theo các bước: Mở ứng dụng Google Maps => chọn biểu tượng hồ sơ => Cài đặt => Thêm xe => Điện từ danh mục Loại động cơ. Sau đó chọn Thêm xe và nhập thông tin cần thiết về xe như hãng, mẫu xe… trước khi xác nhận thông tin và điều chỉnh nếu cần.

Giao diện tính năng mới của Google Maps. Ảnh: VOV

Google cho biết tính năng này sẽ bắt đầu được triển khai trong tuần tới. Để sử dụng, người dùng cần đảm bảo đã cập nhật ứng dụng Google Maps. Nếu chưa bật cập nhật tự động, người dùng hãy tìm ứng dụng trong Google Play Store và nhấn “Cập nhật” nếu có.