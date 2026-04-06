Google Maps thêm tính năng dự đoán tình trạng pin mới cho xe điện

(GLO)- Google vừa bổ sung tính năng lập kế hoạch hành trình dành riêng cho xe điện trên nền tảng Google Maps, hứa hẹn giúp người dùng bớt lo lắng khi di chuyển đường dài.

Cụ thể, bản cập nhật Google Maps 25.44 sẽ cung cấp cho người dùng Android Auto những thông tin cần thiết về tình trạng pin, đồng thời có thể tự động đề xuất các điểm dừng sạc phù hợp dọc theo lộ trình mà không cần phải tìm kiếm qua nhiều menu và ứng dụng khác nhau.

google-maps-them-tinh-nang-du-doan-tinh-trang-pin-moi-cho-xe-dien.jpg
Google Maps có thể lập kế hoạch các chuyến đi đường bộ bằng xe điện với các điểm dừng sạc pin thông qua Android Auto. Ảnh: CNET/TTO

Tính năng mới này sẽ hỗ trợ hơn 350 mẫu xe điện từ 16 nhà sản xuất gồm: Audi, BMW, Chevrolet, Fiat, Genesis, Hyundai, Jaguar, Kia, Lexus, Lucid, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Subaru, Toyota và Volkswagen.

Hệ thống sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để đưa ra các đề xuất về thời điểm và địa điểm sạc pin. Người dùng chỉ cần cung cấp một số thông tin về xe của mình và Google Maps sẽ cung cấp chi tiết về mức pin mỗi khi họ nhập điểm đến, cùng các gợi ý về nơi dừng chân.

Để thêm xe điện vào Google Maps, người dùng có thể làm theo các bước: Mở ứng dụng Google Maps => chọn biểu tượng hồ sơ => Cài đặt => Thêm xe => Điện từ danh mục Loại động cơ. Sau đó chọn Thêm xe và nhập thông tin cần thiết về xe như hãng, mẫu xe… trước khi xác nhận thông tin và điều chỉnh nếu cần.

giao-dien-tinh-nang-moi-cua-google-maps.png
Giao diện tính năng mới của Google Maps. Ảnh: VOV

Google cho biết tính năng này sẽ bắt đầu được triển khai trong tuần tới. Để sử dụng, người dùng cần đảm bảo đã cập nhật ứng dụng Google Maps. Nếu chưa bật cập nhật tự động, người dùng hãy tìm ứng dụng trong Google Play Store và nhấn “Cập nhật” nếu có.

Việt Nam nằm trong nhóm quốc gia chịu rủi ro cao về tấn công mạng chuỗi cung ứng

(GLO)- Theo nghiên cứu mới công bố về tình hình an ninh mạng toàn cầu của Kaspersky, tấn công mạng chuỗi cung ứng đang trở thành một trong những mối đe dọa phổ biến nhất đối với doanh nghiệp. Hiện Việt Nam đang nằm trong nhóm quốc gia chịu rủi ro cao tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

OpenAI chuẩn bị ra mắt “siêu ứng dụng” duy nhất dành cho máy tính để bàn

(GLO)- OpenAI đang lên kế hoạch hợp nhất ChatGPT, nền tảng lập trình Codex và trình duyệt của mình thành “siêu ứng dụng” duy nhất dành cho máy tính để bàn. Điều này nhằm đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, tập trung nguồn lực để cạnh tranh với các đối thủ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.

Google nâng cấp, thay đổi đáng kể cho Google Maps

(GLO)- Bản nâng cấp mới đây của Google Maps tập trung vào các tính năng AI được hỗ trợ bởi mô hình Gemini từ Google. Một trong những điểm nổi bật của bản cập nhật là tính năng mới mang tên Ask Maps, cho phép người dùng tương tác với Google Maps giống như một chatbot.

null