Dữ liệu đăng ký xe sẽ hiển thị trên VNeID từ ngày 8-6

(GLO)- Theo thông tin từ Bộ Công an, bắt đầu từ ngày 8-6, dữ liệu giấy chứng nhận đăng ký xe sẽ chính thức được tích hợp lên các nền tảng số, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình chuyển đổi số ở lĩnh vực giao thông.

Đây là nội dung đáng chú ý tại Thông tư 37/2026/TT-BCA, hướng tới đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông.

Cụ thể, thông tin đăng ký xe của cá nhân, tổ chức sẽ được đồng bộ và hiển thị trên ứng dụng VNeID và VNeTraffic. Khi đó, người dân có thể dễ dàng tra cứu, quản lý phương tiện cũng như xuất trình giấy đăng ký xe ngay trên điện thoại thông minh mà không cần mang theo bản giấy như trước.

Dữ liệu điện tử chứng nhận đăng ký xe sẽ được tích hợp trên ứng dụng VNeID, VNeTraffic. Ảnh: T.N/TNO

Theo quy định mới, giấy đăng ký xe bản điện tử trên các ứng dụng này có giá trị sử dụng trong nhiều trường hợp, tương đương với giấy tờ truyền thống. Khi lực lượng chức năng kiểm tra, người điều khiển phương tiện có thể xuất trình thông tin trực tiếp trên ứng dụng, góp phần giảm rủi ro quên, mất giấy tờ và tiết kiệm thời gian cho cả người dân lẫn cơ quan kiểm tra.

Việc tích hợp dữ liệu cũng gắn liền với quá trình số hóa toàn diện thông tin phương tiện. Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, dữ liệu sẽ được cập nhật lên hệ thống quản lý, đồng thời liên thông với các nền tảng số để người dân thuận tiện sử dụng.

Ngoài ra, người dân vẫn có thể nhận giấy chứng nhận đăng ký xe bằng bản giấy thông qua các hình thức như trực tiếp tại cơ quan Công an hoặc qua dịch vụ bưu chính nếu có nhu cầu.

Theo các nguồn tin, đây là bước tiếp theo trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái “giấy tờ điện tử” trên nền tảng định danh số quốc gia. Trước đó, nhiều loại giấy tờ cá nhân quan trọng đã được tích hợp và việc bổ sung đăng ký xe sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống, hướng tới mục tiêu xây dựng chính phủ số và xã hội số tại Việt Nam.