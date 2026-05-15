Phường Pleiku tập huấn triển khai mô hình “Gia sư số” tại các tổ dân phố

PHƯƠNG DUNG
BÁ BÍNH
(GLO)- Chiều 14-5, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) tổ chức tập huấn triển khai mô hình “Gia sư số” cho hơn 30 cán bộ Ban Công tác Mặt trận, Chi hội trưởng, Chi hội phó và hội viên nòng cốt của các chi hội đoàn thể tại các tổ dân phố 1, 2, 3, 4, 5, 6 - Trà Đa. 

Các đại biểu tham gia tập huấn. Ảnh: Bá Bính

Tại lớp tập huấn, các học viên được hướng dẫn 5 nội dung trọng tâm gồm: Định danh điện tử VneID (đăng nhập, kích hoạt và hướng dẫn sử dụng tài khoản mức độ 2, tích hợp các loại giấy tờ cá nhân); dịch vụ công trực tuyến (quy trình đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ, số hóa giấy tờ và thanh toán lệ phí trực tuyến); kỹ năng số cá nhân (cài đặt chữ ký số miễn phí, thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt); Sổ tay Đảng viên điện tử (thao tác đăng nhập, sử dụng các tính năng sinh hoạt chi bộ và cập nhật thông tin); ứng dụng iGiaLai (cài đặt và sử dụng tính năng phản ánh hiện trường).

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp cận, sử dụng các nền tảng số tại cơ sở. Sau tập huấn, phường sẽ thành lập nhóm Zalo “Gia sư số Pleiku” nhằm hỗ trợ kỹ thuật, giải đáp thắc mắc cho cán bộ và hội viên trong quá trình triển khai thực tế.

Phường Pleiku tập huấn triển khai mô hình “Gia sư số” tại các tổ dân phố trên địa bàn. Ảnh: Bá Bính

Mô hình “Gia sư số” được triển khai nhằm nâng cao năng lực số, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ khu dân cư; từng bước hình thành thói quen làm việc trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, quản lý và phục vụ người dân. Qua đó, phát huy vai trò của hệ thống Mặt trận và các đoàn thể trong đồng hành cùng người dân tiếp cận chuyển đổi số.

Theo kế hoạch, mô hình sẽ tiếp tục được triển khai tại các tổ dân phố, làng trên địa bàn phường Pleiku từ ngày 14 đến 22-5-2026, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở có kỹ năng số cơ bản, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn đẩy mạnh chuyển đổi số hiện nay.

