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Nghị quyết số 57 Tin tức công nghệ

Anh yêu cầu Google cho website quyền từ chối xuất hiện trong kết quả AI

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ANH TÚC ANH TÚC (theo TTO, Vietnamplus)

(GLO)- Sự phát triển mạnh mẽ của các công cụ tìm kiếm tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi cách người dùng tiếp cận thông tin trên Internet.

Tuy nhiên, xu hướng này cũng khiến nhiều cơ quan báo chí và nhà xuất bản lo ngại về nguy cơ sụt giảm lượng truy cập cũng như doanh thu khi người dùng không còn cần nhấp vào bài viết gốc để tìm kiếm thông tin.

Trong bối cảnh đó, Anh vừa đưa ra một động thái đáng chú ý nhằm tăng quyền kiểm soát cho các đơn vị sản xuất nội dung số.

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Google phối hợp với CMA trao thêm quyền kiểm soát cho nhà xuất bản. Ảnh: REUTERS/TTO

Theo đề xuất của Cơ quan Quản lý cạnh tranh và thị trường Anh (CMA), Google sẽ phải cho phép các website và cơ quan báo chí được lựa chọn không tham gia vào các tính năng tìm kiếm bằng AI, trong đó có AI Overviews.

Đây được xem là bước đi đầu tiên trên thế giới nhằm trao cho các nhà xuất bản quyền quyết định liệu nội dung của họ có được sử dụng trong các sản phẩm AI hay không.

Trước đây, các website muốn ngăn nội dung bị khai thác cho AI thường phải chấp nhận nguy cơ giảm khả năng xuất hiện trên công cụ tìm kiếm. Tuy nhiên, theo đề xuất mới, các nhà xuất bản có thể từ chối việc nội dung được sử dụng trong các tính năng AI nhưng vẫn duy trì sự hiện diện trên kết quả tìm kiếm truyền thống của Google.

Điều này được cho là giúp bảo vệ nguồn thu và lượng độc giả của các cơ quan báo chí, đồng thời tạo sự cân bằng hơn giữa nền tảng công nghệ và đơn vị sáng tạo nội dung.

Không chỉ dừng ở việc cho phép từ chối tham gia AI, CMA còn yêu cầu Google phải minh bạch hơn trong cách sử dụng nội dung từ bên thứ ba. Theo đó, các câu trả lời do AI tạo ra cần ghi rõ nguồn thông tin và cung cấp liên kết trực tiếp tới bài viết gốc.

Ngoài ra, các nhà xuất bản cũng sẽ có quyền quyết định liệu nội dung của họ có được dùng để huấn luyện hoặc cải thiện các mô hình AI của Google hay không.

Về phía Google, tập đoàn này cho biết đang thử nghiệm các công cụ mới trong Search Console nhằm hỗ trợ chủ website quản lý việc nội dung xuất hiện trong các sản phẩm AI.

Google khẳng định những website lựa chọn không tham gia sẽ không nhận được lưu lượng truy cập từ các tính năng AI, nhưng vẫn có thể xuất hiện trong kết quả tìm kiếm thông thường.

Google cho biết tính năng AI Overviews hiện phục vụ hơn 2,5 tỷ người dùng mỗi tháng, cho thấy ảnh hưởng rất lớn của hình thức tìm kiếm mới này.

Vì vậy, nhiều chuyên gia nhận định quyết định của Anh có thể trở thành tiền lệ quan trọng để các quốc gia khác tham khảo khi xây dựng khung pháp lý cho các nền tảng AI, hướng tới việc cân bằng giữa đổi mới công nghệ và bảo vệ quyền lợi của ngành xuất bản số.

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