Google chuyển sang chọn Việt Nam là nơi sản xuất Pixel cao cấp

(GLO)- Thay vì chỉ lắp ráp, Google sẽ bắt đầu phát triển và sản xuất các mẫu điện thoại thông minh cao cấp, bao gồm Pixel, Pixel Pro và Pixel Fold tại Việt Nam. Trong khi đó, dòng Pixel A phân khúc thấp hơn vẫn sẽ được phát triển tại Trung Quốc.

Theo tạp chí Nikkei Asia (Nhật Bản), trọng tâm của kế hoạch này là việc chuyển dịch quy trình giới thiệu sản phẩm mới (NPI). Đây là giai đoạn quan trọng nhất khi ra mắt một thiết bị điện tử, bao gồm phát triển, kiểm định và tinh chỉnh dây chuyền sản xuất.

Pixel 10 Pro XL - một trong những mẫu smartphone cao cấp của Google. Ảnh: Internet

Trước đây, dù nỗ lực đa dạng hóa chuỗi cung ứng, cả Google và Apple vẫn phải thực hiện NPI tại Trung Quốc do độ phức tạp kỹ thuật và hệ sinh thái linh kiện hoàn thiện tại nước này.

Tuy nhiên, những bất ổn về thuế quan dưới thời Tổng thống Donald Trump từ tháng 4-2025 đang thúc đẩy các hãng công nghệ Mỹ đẩy nhanh tiến độ dịch chuyển.

Trong khi Apple cũng đang cân nhắc thực hiện "NPI kép" tại cả Ấn Độ và Trung Quốc thì Google lại tự tin hơn với kế hoạch tại Việt Nam.

Quyết định này của Google phản ánh niềm tin ngày càng tăng vào hệ sinh thái sản xuất của nước ta; đồng thời cho thấy nhu cầu về giảm thiểu rủi ro chuỗi cung ứng, tránh phụ thuộc quá nhiều vào một quốc gia có thể tiềm ẩn rủi ro do căng thẳng thương mại.

Được biết, để thực hiện NPI, Google cần huy động hàng trăm kỹ sư cùng các nhà cung cấp, đầu tư lớn vào máy móc kiểm thử để đảm bảo thiết kế trên giấy có thể sản xuất hàng loạt chính xác.