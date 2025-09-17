Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Google ra mắt ứng dụng desktop mới cho Windows với công cụ tìm kiếm kiểu Spotlight

LÊ QUẢNG (tổng hợp)

(GLO)- Google vừa công bố ứng dụng thử nghiệm mới dành cho hệ điều hành Windows, được thiết kế để giúp người dùng tìm kiếm thông tin nhanh hơn.

Ứng dụng này cho phép người dùng sử dụng tổ hợp phím Alt + Space, để có thể ngay lập tức tra cứu từ tệp trên máy tính, ứng dụng đã cài đặt, tệp Google Drive và cả trên web.

Thanh tìm kiếm hoạt động tương tự như tính năng Spotlight trên máy tính của Apple, giúp người dùng nhanh chóng tìm thấy mọi thứ trên thiết bị cũng như trên internet.

ung-dung-tim-kiem.jpg
Ảnh: Google

Ứng dụng mới được phát hành thông qua Search Labs, chương trình thử nghiệm của Google cho phép người dùng trải nghiệm sớm các tính năng mới và gửi phản hồi trước khi ra mắt chính thức.

Ngoài ra, Google cho biết ứng dụng này được tích hợp sẵn Google Lens, cho phép người dùng chọn và tìm kiếm bất kỳ nội dung nào trên màn hình để thực hiện các tác vụ như dịch nhanh hình ảnh hoặc văn bản, hỗ trợ làm bài tập toán và nhiều hơn nữa.

Ngoài ra, người dùng cũng có thể nhận câu trả lời chuyên sâu hơn thông qua AI Mode, tính năng tìm kiếm bằng trí tuệ nhân tạo, cho phép đặt các câu hỏi phức tạp, nhiều thành phần.

Người dùng có thể tùy chọn hiển thị kết quả theo nhiều chế độ như tất cả, AI mode, hình ảnh, mua sắm, video và hơn thế nữa. Ứng dụng cũng hỗ trợ dark mode.

Hiện tại, ứng dụng mới chỉ có sẵn trên bản tiếng Anh cho người dùng tại Mỹ và yêu cầu máy tính chạy hệ điều thành Windows 10 trở lên.

