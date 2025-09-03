Google “thoát án” bán Chrome và Android trong vụ kiện chống độc quyền tại Mỹ

(GLO)- Một tòa án liên bang Mỹ vừa đưa ra phán quyết liên quan đến vụ kiện chống độc quyền nhằm vào Google. Theo quyết định, tập đoàn công nghệ này sẽ không bị buộc phải bán trình duyệt Chrome hoặc hệ điều hành Android.

Đây được coi là một chiến thắng lớn cho Google, sau khi Bộ Tư pháp Mỹ cáo buộc công ty vận hành độc quyền bất hợp pháp trong lĩnh vực tìm kiếm trực tuyến.

Trong hồ sơ tòa án công bố ngày 2-9, Thẩm phán Amit Mehta khẳng định: “Google sẽ không bị yêu cầu thoái vốn khỏi Chrome; cũng như không có điều khoản dự phòng nào buộc công ty phải tách rời hệ điều hành Android”.

Tuy nhiên, để khắc phục hành vi độc quyền đã được xác định, tòa án yêu cầu Google phải tuân thủ một số biện pháp hạn chế mới, bao gồm việc chia sẻ một phần dữ liệu tìm kiếm với các đối thủ đủ điều kiện; ngừng ký hoặc duy trì các hợp đồng độc quyền liên quan đến việc phân phối các dịch vụ quan trọng như Chrome, Google Search, Google Assistant và ứng dụng Gemini.

Ảnh: Reuters

Trong nhiều năm qua, các thỏa thuận này đã mang lại nguồn doanh thu khổng lồ cho Google, đồng thời mở rộng đáng kể phạm vi sử dụng dịch vụ của hãng. Trước đó, Google từng đề xuất loại bỏ một số hợp đồng độc quyền như một phần biện pháp khắc phục. Thẩm phán Mehta cho biết ông đã chấp thuận một phần đề xuất này trong bản phán quyết.

Các chuyên gia nhận định, việc Google buộc phải chia sẻ dữ liệu tìm kiếm và chấm dứt hợp đồng độc quyền sẽ tạo ra cơ hội cho các đối thủ phát triển, đặc biệt trong bối cảnh AI tổng hợp (GenAI) đang làm thay đổi cách người dùng tìm kiếm và tiếp cận thông tin.

Tuy vậy, phán quyết cũng nêu rõ những điều khoản này chỉ là bước đầu. Google và Bộ Tư pháp Mỹ sẽ phải thảo luận thêm để hoàn thiện bản án cuối cùng trước hạn chót ngày 10-9.

Vụ kiện chống độc quyền với Google được khởi động từ năm 2020, tập trung vào cáo buộc công ty lạm dụng vị thế độc quyền trong thị trường tìm kiếm trực tuyến. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, Google đã ký kết các thỏa thuận trị giá hàng chục tỷ USD với những nhà sản xuất thiết bị và nhà phát triển trình duyệt để trở thành công cụ tìm kiếm mặc định, từ đó loại bỏ khả năng cạnh tranh của các đối thủ.

Năm 2023, thẩm phán Mehta từng kết luận rằng Google đã vi phạm luật chống độc quyền khi sử dụng các biện pháp nhằm duy trì sự thống trị trong mảng tìm kiếm. Phiên tòa về các biện pháp khắc phục sau đó được tổ chức để xác định công ty phải thay đổi hoạt động kinh doanh theo hướng nào.

Với phán quyết mới nhất, Google đã tránh được kịch bản bị buộc bán đi những sản phẩm quan trọng nhất như Chrome và Android. Tuy nhiên, công ty vẫn sẽ phải tuân thủ hàng loạt hạn chế nhằm đảm bảo một thị trường cạnh tranh công bằng hơn.

Vụ việc này được dự báo sẽ còn kéo dài và có thể định hình lại cách thức hoạt động của ngành công nghệ Mỹ trong nhiều năm tới.