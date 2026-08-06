Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

Lộ thông tin Apple sẽ tăng kích thước màn hình cho iPhone 20 Pro

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Một nguồn tin rò rỉ vừa hé lộ mẫu iPhone 20 Pro sẽ có màn hình lớn hơn và thiết kế tràn viền hoàn toàn mới.

Những tin đồn mới nhất cho thấy chiếc iPhone 20 Pro có thể sẽ sở hữu màn hình lớn hơn so với thế hệ tiền nhiệm. Thông tin này vừa được tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo tiếp tục xác nhận. Trước đó vào tháng 7, nguồn tin này từng cho biết phiên bản iPhone Pro Max kỷ niệm 20 năm sẽ được trang bị màn hình 7 inch. Kích thước này nhỉnh hơn một chút khi so sánh với tấm nền 6,9 inch của chiếc iPhone 17 Pro Max.

Apple được cho là sẽ có nâng cấp đáng giá về màn hình cho mẫu iPhone 20 Pro
Apple được cho là sẽ có nâng cấp đáng giá về màn hình cho mẫu iPhone 20 Pro

Trong chia sẻ mới nhất, nguồn tin trên khẳng định phiên bản iPhone 20 Pro cũng nhận được nâng cấp tương tự về không gian hiển thị. Cụ thể, mẫu điện thoại này dự kiến sở hữu tấm nền kích thước 6,4 inch. Con số này lớn hơn hẳn so với màn hình 6,3 inch xuất hiện trên iPhone 17 Pro. Mặc dù gia tăng kích thước, dòng sản phẩm mới vẫn giữ nguyên tỷ lệ khung hình so với các thế hệ đi trước.

Bên cạnh thay đổi về kích thước, Apple có thể sẽ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới cho dòng flagship này. Cả hai phiên bản iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max được cho là sẽ áp dụng thiết kế mặt trước cong 4 cạnh. Kiểu dáng mới này hứa hẹn mang lại cảm giác màn hình tràn viền và dường như không có viền xung quanh. Đây được xem là bước tiến lớn về mặt thẩm mỹ trên các thiết bị cao cấp của hãng.

Nhiều người dùng hẳn sẽ thắc mắc lý do Apple nhảy vọt từ thế hệ 18 lên thẳng tên gọi 20. Nguyên nhân xuất phát từ việc năm sau đánh dấu mốc kỷ niệm 20 năm chiếc iPhone đầu tiên chính thức ra mắt. Do đó, tập đoàn công nghệ này có thể muốn ăn mừng cột mốc lịch sử bằng một dòng sản phẩm thật đặc biệt. Những nâng cấp mạnh mẽ về thiết kế và màn hình hứa hẹn sẽ là điểm nhấn cho sự kiện này.

Theo Phong Đỗ (TNO)

Xem link nguồn
Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Nhật thực toàn phần tại Dallas, Mỹ, ngày 8-4-2024.

Nhật thực toàn phần hiếm gặp sẽ xuất hiện vào ngày 12-8

Tin tức

(GLO)- Ngày 12-8-2026, một trong những hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất của năm 2026 sẽ diễn ra khi nhật thực toàn phần xuất hiện trên một dải hẹp kéo dài từ Bắc Cực qua Greenland, Iceland, Bắc Đại Tây Dương đến miền Bắc Tây Ban Nha và một phần Bồ Đào Nha.

Hướng đến đào tạo nhân lực công nghệ lượng tử

Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung: Hướng đến đào tạo nhân lực công nghệ lượng tử

Năm Lượng tử Gia Lai 2026

(GLO)- Trung tâm Giải mã lượng tử Quang Trung chính thức khởi động đã đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ cao tại Gia Lai. Sự ra đời của Trung tâm đã đặt nền móng vững chắc cho công tác đào tạo nhân lực công nghệ lượng tử.

THỜI KHẮC ĐÃ ĐẾN - SIGN OF THE TIMES

THỜI KHẮC ĐÃ ĐẾN - SIGN OF THE TIMES

Năm Lượng tử Gia Lai 2026

(GLO)- Năm ngày, hàng nghìn đại biểu, hàng trăm nhà khoa học, chuyên gia và những người trẻ từ nhiều quốc gia đã cùng hội tụ tại Gia Lai. Hành trình Quantathon không chỉ đánh dấu một chuỗi sự kiện quốc tế, mà còn mở ra khát vọng xây dựng hệ sinh thái sáng tạo từ công nghệ lượng tử.

Khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026 và trao giải cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử

Khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026 và trao giải cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Tối 28-7, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc Năm Lượng tử Gia Lai 2026 với chủ đề “Thời khắc đã đến - Sign of the Times” kết hợp tổng kết và trao giải cuộc thi Hackathon quốc tế về tính toán lượng tử vì mục tiêu phát triển xã hội (Quantathon Gia Lai 2026).

Đưa khoa học, công nghệ lượng tử trở thành động lực phát triển của Gia Lai

Đưa khoa học, công nghệ lượng tử trở thành động lực phát triển của Gia Lai

Năm Lượng tử Gia Lai 2026

(GLO)- Đó là ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tại Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử diễn ra tại Trung tâm Hội nghị tỉnh vào chiều 28-7. Diễn đàn tập trung đề xuất giải pháp tạo dựng động lực tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Diễn đàn kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử

Diễn đàn kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử

Năm Lượng tử Gia Lai 2026

(GLO)- Chiều 28-7, Diễn đàn Kinh tế sáng tạo dựa vào công nghệ lượng tử được tổ chức tại Trung tâm hội nghị tỉnh Gia Lai. Diễn dàn được tổ chức nhằm tìm lời giải cho bài toán xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, thu hút đầu tư và đưa địa phương từng bước tham gia chuỗi giá trị công nghệ cao.

Đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng

Đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng

Năm Lượng tử Gia Lai 2026

(GLO)- Là sự kiện mở đầu chuỗi “Đường đến Lượng tử Việt Nam”, Hội nghị quốc tế về lượng tử và bán dẫn diễn ra ngày 27-7 đã quy tụ gần 1.000 đại biểu là nhà khoa học, chuyên gia cùng đông đảo học sinh, sinh viên. Sự kiện này đã đưa khoa học lượng tử và bán dẫn đến gần hơn với công chúng.

null